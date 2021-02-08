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Giresunspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında Giresunspor, evinde Bursaspor'u ağırlıyor. Peki, Giresunspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giresunspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında heyecan Giresunspor-Bursaspor maçıyla devam ediyor. Bu ligde Giresunspor evinde 5 maçtır kazanıyor, evinde 6 maçtır kaybetmiyor, toplamda 8 maçtır kazanıyor, toplamda 12 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Bursaspor deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor. Giresunspor, 41  puanla 1. sırada yer alıyor. Bursaspor ise 30 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Giresunspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GİRESUNSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında oynanacak olan Giresunspor-Bursaspor mücadelesi 8 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Mert Güzenge tarafından yönetilecek. Mert Güzenge'nin yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Tuna üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ile TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçı, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Giresunspor-Bursaspor maçı da TRT Spor'dan 7 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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