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Giresunspor, Djemoussa Traore’yi renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Adana Demirspor'dan Djemoussa Traore'yi 6 aylığına kiraladı.

Giresunspor, Djemoussa Traore’yi renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Adana Demirspor'dan Djemoussa Traore'yi 6 aylığına kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Malili orta saha oyuncusu Djemoussa Traore'nin Adana temsilcisinden 6 aylığına bedelsiz olarak kiralandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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