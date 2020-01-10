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Giresunspor, Ertuğrul Şenlikoğlu’nu renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor daha önce Fatih Karagümrük ve Usinger TSG takımlarında oynayan defans oyuncusu Ertuğrul Şenlikoğlu'nu renklerine bağladı.

Giresunspor, Ertuğrul Şenlikoğlu’nu renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor daha önce Fatih Karagümrük ve Usinger TSG takımlarında oynayan defans oyuncusu Ertuğrul Şenlikoğlu'nu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gurbetçi genç oyuncu Ertuğrul Şenlikoğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

Kaynak: İHA



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