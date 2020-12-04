TFF 1. Lig'de 12. hafta heyecanı sürüyor. Cumartesi günü oynanacak maçlar arasında bulunan Giresunspor - Eskişehirspor karşılaşmasının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde bu sezon 11 maça çıkan Giresunspor, 17 puan toplayarak 8. sırada bulunuyor. Eskişehirspor ise bu sezon ligin dibinde yer alıyor. 11 maça çıkan Eskişehir ekibi, yalnızca 1 puan alabildi. Peki, Giresunspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GİRESUNSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 12. hafta oynanacak Giresunspor - Eskişehirspor maçı, 5 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Yiğit Arslan yönetecek. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Emir Eray Eyisoy üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Giresunspor - Eskişehirspor maçı da Cumartesi günü saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)

19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Eskişehir (Giresun Atatürk)

16.00 Beypiliç Boluspor-Altay (Atatürk)

16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Samsun Atatürk)

6 Aralık Pazar:

16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

Not: Ankaraspor-Adanaspor karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.