Giresunspor - Eskişehirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Giresunspor sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Seyircilerimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Her iki takım da futbol adına iyi bir mücadele ortaya koydu. Bugüne kadar birçok karşılaşmada pozisyon olsa da gol atamadığımız zaman mağlubiyet alınıyordu. Bugün hem gol bulduk, hem iyi oyun ortaya konuldu. Önemli bir karşılaşmaydı ve galibiyet aldığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzde daha önemli bir maç var. Yine elimizden geleni yapacağız. Daha önceki hatalara düşmeden oynadığımızda bu takımın çok şey yapabileceğini görüyoruz. Önümüzdeki hafta da galibiyeti yakalayabilirsek önemli bir çıkış yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Eskişehirspor cephesi

Giresunspor karşılaşmasında verilmeyen pozisyonlarının olduğunu savunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Coşkun Demirbakan ise, "Giresunspor'u tebrik ederim. Benim amacım galibiyete gölge düşürmek değil ancak. Şunu ifade etmek isterim bazı pozisyonlarımızın verilmediğini düşünüyorum. Oyunda ilk devre bocaladık. Bocalamamız sonucu Giresunspor pozisyon buldu ancak gol fırsatı vermedik. Devrenin berabere bitmesi bizim için avantajdı, ikinci yarı dengeledik. Ancak basit faul sonucu frikikten gol yedik. İkinci golü de şansızlık sonucu sakatlanan oyuncumuz saha kenarında tedavisi sürerken de ikinci golü yedik. Bu goller olabilir ancak biraz engellendik gibi geliyor. Sonra bulduğumuz golde skoru eşitlemeye yetmedi. Gol arayışımızı sürdürürken üçüncü golü yedik ve maçta böyle bitti son haftalarda şansızlık var. Hak ettiler kazandılar ancak ben yine bugüne kadar sustuğumuz için konuşmadığımız için böyle engellemelerle karşılaşıyoruz. Maçın kritik noktalarında verilmeyen pozisyonlar maçın kaderini değiştiriyor" dedi.

Kaynak: İHA