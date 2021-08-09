Teknik direktör Vitor Pereira'yı yeniden takımın başına getiren ve bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe, son hazırlık maçına ligin yeni ekiplerinden Giresunspor karşısında çıkacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izle | Smart Spor canlı yayın izle linki araştırıyor. İşte maçın yayın linki...

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

9 Ağustos 2021 Pazartesi bu akşam başlayacak mücadele saat 20.00'da başlayacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak bu maçı canlı olarak izlemek için Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI SMART SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İki kulüp için de yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olan bu karşılaşmayı izlemek için Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı Smart Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Smart Spor şifreli bir kanal olduğu için bu kanalı yukarıdaki bağlanılardan izleyebilmek için bağlantıdaki adresten üyelik satın almanız gerekmektedir.

Ayrıca Smart Spor HD, D Smart 77 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.