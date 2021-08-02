Süper Lig'de yeni sezon maratonu başladı. Buna göre ilk hafta maçında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Giresunspor - Galatasaray maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linki araştırıyor. Maçın canlı yayın linki haberimizde...

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

16 Temmuz 2021 Pazartesi bugün oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Giresunspor - Galatasaray maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI BEİNSPORTS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Şu anda Süper Lig'in yayın hakları Bein Media Group'un elinde bulunuyor. Bu kapsamda Giresunspor - Galatasaray maçı da Beinsports 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak. Beinsports 1 kanalını izlemek için Giresunspor - Galatasaray maç Beinsports 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Beinsports şifreli bir platform olduğundan dolayı kanalı izleyebilmek için üyelik satın almanız gerekmektedir Ayrıca Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.