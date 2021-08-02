Yeni sezona kısa bir süre kala takımlar son çalışmalarını gerçekleştiriyor. Henüz kadrolar tam oturmamışken puan kayıplarının olağan olduğu haftalarda maçlarını kayıpsız geçmek isteyen takımların ilk hafta mücadeleleri belli oldu. Buna göre Giresunspor ile Galatasaray karşılaşacak. Bu maçı merak eden taraftarlar Giresunspor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

GİRESUNSPOR - GALATASARAY SÜPER LİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresun, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele 16 Temmuz 2021 Pazartesi saat 21.45'te başlayacak.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY SÜPER LİG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şu anda Süper Lig'in yayın hakları Bein Media Group'un elinde bulunuyor. Bu kapsamda Giresunspor - Galatasaray maçı da Beinsports 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.