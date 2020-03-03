Giresunspor, galibiyet serisi hedefliyor

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti.

Kutlu, Giresunspor tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde üst üste aldıkları üç mağlubiyeti, 15 maç üst düzey performans gösteren bir takımın düşüş yaşadığı dönem olarak gördüğünü söyledi.

Kendilerini en çok Balıkesirspor maçındaki yenilginin etkilediğini belirten Kutlu, "Bu maçta kötü oynayarak kaybettik. Fatih Karagümrük deplasmanında eksik kaldık ancak iyi oynayarak mağlup olmuştuk. Akhisarspor maçında da ortada bir maç vardı, golü atan kazandı." dedi.

Kutlu, dün 2-0 galip ayrıldıkları Boluspor maçının ise kendileri için bir çıkış olduğunu ifade ederek, "Maçın ilk yarısında skor üstünlüğümüz olsa da sıkıntılı bir süreç geçirdik, istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ancak ikinci yarı gerçekten oyuncularımız hem defansif hem de ofansif anlamda pozisyonlara girdi." diye konuştu.

Önlerinde çok önemli Eskişehirspor maçı olduğunu vurgulayan Kutlu, şunları kaydetti:

"Ligdeki kötü durumunun aksine Türk futbolu için çok önemli bir camia. Kendi sahasında oynadıkları maçlarda büyük taraftar desteğiyle oynuyorlar. Onlar da artık kazanmak istiyor ancak biz artık Boluspor maçını galibiyetle tamamladık, yeni bir seri başlatmamız gerekiyor, Eskişehir'e de bunun bilinciyle gideceğiz. Bir kazaya uğramak istemiyoruz. Boluspor maçının ardından Eskişehirspor maçından da galibiyetle ayrılmamız halinde önümüzün daha açık olduğunu düşünüyorum."

Yeşil-beyazlı takım, 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde, tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Kaynak: AA