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Giresunspor- İstanbulspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Ligin 28.haftasında Giresunspor, İstanbulspor'u konuk edecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında Giresunspor- İstanbulspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

Giresunspor- İstanbulspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda lider Giresunspor, İstanbulspor' ile karşı karşıya gelecek.

GİRESUNSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 3 Nisan Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak olan maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonuluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli  ve Emir Eray Eyisoy yapacak.

GİRESUNSPOR-  İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE |TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Giresunspor - İstanbulspor maçı TRT Spor ve Bein Max 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi canlı izlemek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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