Giresunspor- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1.Ligin 28.haftasında Giresunspor, İstanbulspor'u konuk edecek. Peki Giresunspor- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm detaylar...
Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda lider Giresunspor, İstanbulspor' ile karşı karşıya gelecek.
GİRESUNSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 3 Nisan Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak olan maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonuluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli ve Emir Eray Eyisoy yapacak.
Giresunspor - İstanbulspor maçı TRT Spor ve Bein Max 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.