Giresunspor- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda lider Giresunspor, İstanbulspor' ile karşı karşıya gelecek.

GİRESUNSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 3 Nisan Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak olan maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonuluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli ve Emir Eray Eyisoy yapacak.

Giresunspor - İstanbulspor maçı TRT Spor ve Bein Max 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.