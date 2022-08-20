Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 3. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Giresunspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Giresunspor - Kasımpaşa maçı canlı izle | Giresunspor - Kasımpaşa maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...

GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 3.haftasındaki Giresunspor - Kasımpaşa maçı 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.15 'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Gökhan Barcın yapacak.

GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ