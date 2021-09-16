Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıkacağı bu heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek ve izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Giresunspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte o soruların cevapları...

GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor - Konyaspor maçı 19 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Konyaspor maçı Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.