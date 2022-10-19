Giresunspor kötü haberi açıkladı! 765 bin Euro para cezası, 2 dönem transfer yasağı verildi

Giresunspor, testis kanseri teşhisi konan Jean Pyerre Casagrande Silveira Correo'nun açtığı dava kapsamında FIFA tarafından kulübe, 765 bin Euro para cezası, 2 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Giresunspor kötü haberi açıkladı! 765 bin Euro para cezası, 2 dönem transfer yasağı verildi

Giresunspor Kulübünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kısa bir süre önce kamuoyunun bilgisine sunulan birtakım eksik ve hatalı bilgilere dayanan haberler tüm kamuoyunun malumudur. Bu hassas süreçte kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilebilmesi adına bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

2021/2022 futbol sezonunun 2. Transfer ve Tescil döneminde kiralık olarak anlaşmaya varmak üzere kendisi ile sözleşme imzalamadan önce gerekli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi adına Türkiye’ye davet ettiğimiz profesyonel futbolcu Jean Pyerre Casagrande Silveira Correo’ya, Türkiye’de yapılan tetkikler sonucunda testis kanseri teşhisi konmuştur.

Giresunspor kötü haberi açıkladı! 765 bin Euro para cezası, 2 dönem transfer yasağı verildi

TÜRKİYE'DE TEDAVİ OLABİLECEĞİ SÖYLENDİ, ŞİKAYET ETTİ

Bu üzücü durum sebebiyle profesyonel futbol faaliyetlerine devam edemeyecek Sn. Correo ile bu çerçevede herhangi bir sözleşme imzalanamamıştır. Buna karşın kulübümüz, tüm iyi niyeti ile Sn. Correo’ya, tedavisini Türkiye’de yapmak istemesi halinde kulübümüz tarafından gerekli desteğin sağlanacağı defalarca bildirilmiştir.

Kulübümüzün sergilediği bu iyi niyetli tutuma karşın 24 Haziran 2022 tarihinde Sn. Correo tarafından FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde kulübümüz aleyhine bir dava ikame edilmiştir.

Giresunspor kötü haberi açıkladı! 765 bin Euro para cezası, 2 dönem transfer yasağı verildi

VERİLEN CEZA BELLİ OLDU

Söz konusu dosya kapsamında FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından alınan karar neticesinde kulübümüzün, futbolcuya 765.000,00-Euro tutarında tazminat ödemesine karar verilmiştir. Söz konusu kararda ayrıca kulübümüzün, 2 transfer ve tescil dönemi süresince yeni bir profesyonel futbolcu sözleşmesi tescil ettirmekten men edildiği de ifade edilmiştir.

"KULÜBÜMÜZ, HATALI BU KARARA KARŞI GEREKLİ YASAL İŞLEMLERE BAŞLANMIŞ BULUNMAKTADIR"

Bu noktada açıkça belirtmek isteriz ki kulübümüz, söz konusu olayda hukuka ve hakkaniyete aykırı hiçbir tutum ve davranışta bulunmamış olup, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından alınan son derece hatalı bu karara karşı gerekli yasal işlemlere başlanmış bulunmaktadır.

Kulübümüz, davamızın haklılığına sonuna kadar inanmaktadır. Bu çerçevede alınan söz konusu karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi nezdinde gerekli temyiz başvurusunun yapılmasından ötürü kararın henüz kesinleşmediğini de önemle kamuoyunun bilgisine sunarız.

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