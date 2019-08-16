Giresunspor - Menemenspor: 0-2

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Onur Özütoprak (x), Cemal Bingül (x), Mehmet Kapluhan (x)

GİRESUNSPOR: Adriano (x), Ahmet İlhan Özek (xx), Ahmet Kesim (x), Numan (x), Muhammed Bayır (xx), Mehmet Güven (x) (Dk. 68 Özgür Can x), Bekir (xx), Michel Landel (x) (Dk. 46 Cristian Tanase x), Del Valle (x) (Dk. 77 Mehmet Taş x), Muhammet (x), Raul Rusescu (x)

MENEMENSPOR: Selmani (xx), Semih (xx) (Dk. 46 Tayfun x), Abdelaye Diakite (xx), Jasmin Trtovac (xxx), Alberk (xx), Murat Erdemir (xx), Taşkın (xx), Muhammed Ali Doğan (xx), Mustafa (xx) (Dk. 77 Halil İbrahim xx), Murat Elkatmış (xx) (Dk. 62 İbrahim Sangare x), Hüseyin (x)

SARI KARTLAR: Muhammet, Ahmet Kesim (Giresunspor) - Semih, Murat Erdemir, Muhammed Ali Doğan, Taşkın (Menemenspor)

GOLLER: Dk. 36 Taşkın, 90+1 Halil İbrahim (Menemenspor)

TFF 1'inci Lig'in ilk haftası Giresunspor - Menemenspor maçı ile başladı. Maçı misafir takım Menemenspor her iki yarıda attığı gollerle 2-0 kazandı.

3'üncü dakikada sağ kanattan hücuma çıkan Ahmet İlhan Özek rakibinden güzel bir hareketle sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşu kaleci Selmani köşeden kornere yolladı.

28'inci dakikada Ahmet İlhan'ın sağ kanattan ortasına penaltı noktası üzerinde Bekir kafayla vurdu. Bekir'in vuruşu herkesin bakışları arasında üst direğin dibinden auta çıktı.

30'uncu dakikada Muhammet'in kullandığı serbest atışa bu kez arka direkte Ahmet Kesim yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşundan sonuç gelmedi.

36'ncı dakikada Landel'in rakibine yaptığı faul sonrasında kazanılan serbest atışı Menemenspor'da Taşkın Çalış kullandı. Taşkın'ın sert ve isabetli vuruşuna kimse hamle yapamayınca top arka direkten ağlarla buluştu: 0-1

40'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Giresunspor atağında Muhammed Bayır ortaladı, Muhammet geriye çıkardı, Bekir'in vuruşundan sonuç çıkmadı.

49'uncu dakikada Muhammed Ali Doğan'ın savunmanın arkasına sarkıttığı pasa Tayfun hamle yaptı ancak kalesini erken terk eden Adriano tehlikenin büyümesine izin vermedi.

50'nci dakikada Muhammed Bayır'ın kullandığı köşe atışına Rusescu yükseldi, top kaleci Selmani'den geri geldi.

86'ncı dakikada Giresunspor savunması hata yapınca Sangare bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sangare'nin vuruşunu Adriano kornere yolladı.

90+1'inci dakikada Trtovac'ın sağdan ortasına ceza sahası içinde kafa ile vuran Halil İbrahim farkı ikiye çıkardı: 0-2

Karşılaşma, konuk ekip Menemenspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA