Giresunspor- Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Koronavirüs pandemisinin gölgesinde Süper Lig gibi TFF 1. Lig'de sürüyor. Ligin 2.haftasında Giresunspor, Menemenspor'u ağırlayacak. Lige puansız başlayan iki takım, ligdeki ilk puanlarını almak için mücadele verecek. Maç hakkında da bilgi sahibi olmak isteyenler Giresunspor- Menemenspor'u maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

GİRESUNSPOR - MENEMEN BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1.Lig'in 2.haftasında Giresunspor, Atatürk Stadyumunda bugün (20 Eylül Pazar) Menemenspor'u konuk edecek. Zorlu mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Kemal Mavi, Ogün Kamacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Hasan Kaçar olacak.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor- Menemenspor müsabakası saat 19.00'da oynanacak. Mücadele TRT Spor ve BeinSports MAX HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.