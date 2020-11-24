Giresunspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Giresunspor - Niğde Anadolu FK maçı da taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Giresunspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Giresunspor - Niğde Anadolu FK maçı, 4. tur maçlarının merakla beklenen mücadeleleri arasında yer alıyor. TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, kupaya 3. turdan başlamış ve Tekirdağspor'u 2-0 yenmişti. 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'da kupaya 3. turda başlamış, Bodrumspor'u geçerek 4. tura yükselmişti. Peki, Giresunspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
GİRESUNSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası, 4. tur maçları başlıyor. 24 Kasım Salı günü oynanacak maçlar arasında günün beklenen maçları arasında olan Giresunspor - Niğde Anadolu FK mücadesi, bugün saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma, Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanacakken hakem, Oğuzhan Aksu tarafından yönetilecek. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını ise Abdulkadir Döner ve Mustafa Onur Özgenç üstlenecek.
ANKARASPOR - MUĞLASPOR HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, tüm kupa maçlarını televizyon kanallarından naklen ve şifresiz olarak yayınlıyor. Giresunspor - Niğde Anadolu FK maçı, A Spor 24 Kasım Salı günü yayın akışında bulunmuyor.
Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:
Yarın
13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor
14.30 Ankaraspor-Muğlaspor
14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor
14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK
15.00 Denizlispor-Turgutluspor
17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor
19.00 Adanaspor-Sakaryaspor
19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor
21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor
25 Kasım Çarşamba
13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği
13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor
13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor
13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor
14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu
14.30 Altınordu-Çorum FK
14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor
15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor
17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor
19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor
19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor
21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor
26 Kasım Perşembe
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor
15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor
17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon
19.00 Konyaspor-Manisa FK
21.00 Göztepe-Kırklarelispor