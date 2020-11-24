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Giresunspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Giresunspor - Niğde Anadolu FK maçı da taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Giresunspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

Giresunspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Giresunspor - Niğde Anadolu FK  maçı, 4. tur maçlarının merakla beklenen mücadeleleri arasında yer alıyor. TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, kupaya 3. turdan başlamış ve Tekirdağspor'u 2-0 yenmişti. 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'da kupaya 3. turda başlamış, Bodrumspor'u geçerek 4. tura yükselmişti. Peki, Giresunspor - Niğde Anadolu FK  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

GİRESUNSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası, 4. tur maçları başlıyor. 24 Kasım Salı günü oynanacak maçlar arasında günün beklenen maçları arasında olan Giresunspor - Niğde Anadolu FK mücadesi, bugün saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma, Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanacakken hakem, Oğuzhan Aksu tarafından yönetilecek. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını ise Abdulkadir Döner ve Mustafa Onur Özgenç üstlenecek. 

ANKARASPOR - MUĞLASPOR HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, tüm kupa maçlarını televizyon kanallarından naklen ve şifresiz olarak yayınlıyor. Giresunspor - Niğde Anadolu FK maçı, A Spor 24 Kasım Salı günü yayın akışında bulunmuyor. 

Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor

14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor

14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK

15.00 Denizlispor-Turgutluspor

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor

19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor

25 Kasım Çarşamba

13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu

14.30 Altınordu-Çorum FK

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor

15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor

19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor

26 Kasım Perşembe

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor

17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon

19.00 Konyaspor-Manisa FK

21.00 Göztepe-Kırklarelispor

Onur Çelik
Spor Editörü


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