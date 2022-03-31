Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek ve takip etmek isteyenler için Giresunspor - Sivasspor maçı canlı izle | Giresunspor - Sivasspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

GİRESUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor maçı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Çotanak Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayadı.

Zorlu maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Murat Tuğberk yapacak.

GİRESUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

GİRESUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GİRESUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GİRESUNSPOR İLK 11

34. OKAN KOCUK

2. MAMADOU DIARRA

24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA

8. HAMIDOU TRAORE

16. AZİZ ERALTAY

17. MEHMET UMUT NAYİR

21. MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

22. FRANCISCO LEONEL LIMA SILVA MACHADO

25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA

77. HAYRULLAH BİLAZER

18. FOUSSENI DIABATE

SİVASSPOR İLK 11

35. ALİ ŞAŞAL VURAL

3. UĞUR ÇİFTÇİ

6. DIMITRIOS GOUTAS

7. MAX ALAIN GRADEL

8. OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE

9. MUSTAPHA YATABARE

17. ERDOĞAN YEŞİLYURT

23. FREDRIK STENSOE ULVESTAD

37. HAKAN ARSLAN

76. FAYCAL FAJR

88. CANER OSMANPAŞA