Giresunspor - Sivasspor maçı canlı izle | Giresunspor - Sivasspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Giresunspor - Sivasspor maçı canlı izle | Giresunspor - Sivasspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek ve takip etmek isteyenler için Giresunspor - Sivasspor maçı canlı izle | Giresunspor - Sivasspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
GİRESUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor maçı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Çotanak Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayadı.
Zorlu maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Murat Tuğberk yapacak.
GİRESUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE
GİRESUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
GİRESUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
GİRESUNSPOR İLK 11
34. OKAN KOCUK
2. MAMADOU DIARRA
24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA
8. HAMIDOU TRAORE
16. AZİZ ERALTAY
17. MEHMET UMUT NAYİR
21. MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
22. FRANCISCO LEONEL LIMA SILVA MACHADO
25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA
77. HAYRULLAH BİLAZER
18. FOUSSENI DIABATE
SİVASSPOR İLK 11
35. ALİ ŞAŞAL VURAL
3. UĞUR ÇİFTÇİ
6. DIMITRIOS GOUTAS
7. MAX ALAIN GRADEL
8. OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE
9. MUSTAPHA YATABARE
17. ERDOĞAN YEŞİLYURT
23. FREDRIK STENSOE ULVESTAD
37. HAKAN ARSLAN
76. FAYCAL FAJR
88. CANER OSMANPAŞA