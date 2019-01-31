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Giresunspor son günde 4 transfer birden

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor transferin son gününde biri yabancı olmak üzere 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Giresunspor son günde 4 transfer birden

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor transferin son gününde biri yabancı olmak üzere 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, transferlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Sırp santrfor Miljan Skrbic 1.5 yıllık olmak üzere Emre Nefiz, Orhan Taşdelen ve Sercan Yıldırım'ı sezon sonuna kadar kadromuza kattık. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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