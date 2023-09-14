Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, ilk 4 haftayı değerlendirdi

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, sezon başında ilk 5 haftada 5-6 puan hedeflediklerini ve mevcut durumda 4 haftası geride kalan ligde 3 puan topladıklarını söyledi.

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Trendyol 1. Lig'in ilk 4 haftasında ortaya koydukları mücadele ve alınan sonuçları değerlendirdi. Sezon başlarken ilk beş haftada 5-6 puan hedefi koyduklarını kaydeden Kaplan, bu periyotta karşı karşıya geldikleri rakiplerin ligin üst sıralarını hedefleyen ve buna göre güçlü kadrolar kuran takımlar olduğunu, lige zor bir fikstürle başladıklarını ve tamamladıkları 4 maçın sonunda 3 puanla milli maç arasına girdiklerini belirtti.

"İyi bir Giresunspor hazırladık"

Lige iyi oynadıkları Bodrumspor müsabakasıyla başladıklarını ve sahadan en azından 1 puanla ayrılacakken takımın 10 kişi kalması ve uzatma dakikalarında kalelerinde gördükleri şansız bir golle puansız ayrıldıklarını, ardından Çorum deplasmanında çok iyi mücadele ederek kazandıklarını söyleyen Mustafa Kaplan, "Bu maçın arkasını getirmek istiyorduk. İçeride iyi oynadığımız bir Bandırmaspor maçı var. Özellikle 55. dakikadan sonra baskı kurduğumuz bir maç ama özellikle kenar beklerimizde yaptığımız bireysel hatalarla yediğimiz bir golle ve son oynanan Eyüpspor maçını yine bireysel hatalarla kaybettik. Ama şunu söylemek istiyorum; biz genç ve dinamik bir takımız. Yeni oluşan bir takımız, oynadığımız rakiplerimize baktığımız zaman büyük harcamalar yapmış, hedefleri şampiyonluk olan takımlara karşı ezilmeden, onurlu biçimde iyi mücadele edip, iyi savaşan ve girdiği pozisyonları da olan bir takımımız var. Aramıza altyapıdan ve kiralıktan dönerek yeni katılan 19'dan fazla oyuncumuzun olmasına rağmen iyi bir Giresunspor hazırladık" dedi.

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"Herkesin Giresunspor'a destek olması"

Giresunspor'un iki sezon mücadele ettikten sonra şanssız biçimde Süper Lig'den düştüğünü ve birçok oyuncusunu kaybettiğinin altını çizen Kaplan, göreve geldiklerinde kulüp başkanı, yönetim kurulu ve alt yapı hocalarıyla görüşerek, teknik ekibiyle birlikte; alt yapıdaki oyuncular, kiralıktan dönenler ve geçen sezondan kalan oyuncularla birlikte iyi bir takım oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kongre sonrası yeniden başkanlığa seçilen Nahid Yamak'a bütün şehrin destek olması gerektiğine vurgu yapan Kaplan, "Başka bir Giresunspor olmadığı ve Giresunspor'un ligde kalması için bütün şehrin, bizlerin, basın ve ileri gelenleriyle beraber Giresunspor ve başkana destek olması gerektiğini düşünüyorum. Bizler teknik ekip ve futbolcularla beraber elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Ekibimle beraber sürekli tesislerdeyiz. Kulüp bana ev tahsis etmesine rağmen eve gitmeye bile tenezzül etmeden ekibimle birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubumuz var ama genç ve tecrübesiz arkadaşlarımız var. Onlar da zamanla gerekli tecrübeyi kazanacaklar ve Giresunspor'u en iyi yerlere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Ben oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum"

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşacakları Manisa Futbol Külübü'nün bu sezon büyük hedeflerle ligin üstünde kaliteli bir kadro kurduğunu ve lige iyi giriş yaparak 10 puan topladığını hatırlatan başarılı teknik direktör, "Biz sahaya çıktığımız zaman iyi bir direncimiz ve pas oyunumuz var. Tek sıkıntımız üçüncü bölge. Bu bölgede biraz top tutabilirsek daha iyi işler yapabileceğiz. İnşallah bunu Manisa FK maçında yapacağız. Rakip hem tecrübeli ve hem de üçüncü bölgede çok alternatifli bir kadroya sahip ama ben oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. Sahaya çıkıp Giresunspor'u en iyi şekilde temsil edip, kazanmak için oynayacağız. İnşallah puan ve puanlar alarak milli maç arasından sonra lige iyi bir dönüş yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Basın mensuplarından gelen soruları da yanıtlayan tecrübeli teknik adam, takıma yeniden katılması gündemde olan Brandley Kuwas hakkında da şunları söyledi:

"Geçen hafta başkanımızla beraber Kuwas ile bir telekonferans gerçekleştirdik. Kendisine ihtiyacımız olduğunu ve kapımızın açık olduğunu belirttik. Form olarak hazır değilsen biz ekibimizle birlikte kısa sürede hazır hale getirebileceğimizi söyledik. O da olumlu cevap vererek oynayacağı milli maçların ardından gelebileceği söyledi ve yarın Giresun'a gelmesini bekliyoruz. Fiziki olarak hazır olursa Keçiören maçı kadrosuna dahil etmek istiyoruz. Tecrübesi var, oynadığı milli maçları takip ettik, her iki maçta da 70'er dakika süre aldı. Kuwas'ın aramıza dönecek olması bizi mutlu etti. Alternatifimiz çoğalmış olacak."

Mustafa Kaplan, son olarak ligin ilk yarısını 15-20 puan bandında tamamlamaları gerektiğini, ligden düşme barajının 38 puan seviyelerinde olacağını ön gördüklerini ve devre arasında transferin açılmasıyla yapılacak takviyelerin ardından ligden düşen 3 takımdan biri olmak istemediklerini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)