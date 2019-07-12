Giresunspor Teknik Direktörü Sözeri: Bu yolun sonu zirve

"Kadro kalitemiz iyi sonuçlar almaya müsait"

"Başkan ve yönetim bu yıl fedakârlık yapıyor"

"Geçen sene kadro planlaması eksik olmuş"

"Giresunspor'da 42 yıllık özlemi sonlandırmak istiyoruz"

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Giresunspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, hedeflerini anlattı. Tecrübeli teknik adam, "Bu yolun sonu, zirve. Onun için iyi çalışmak gerekir. Sezon başı ne kadar iyi çalışırsanız sezon içi de karşılığını o kadar alırsınız" dedi.

"BU YOLUN SONU ZİRVE"

özel açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erkan Sözeri, "Hazırlıklar gayet iyi ve tempolu gidiyor. Erzurum'un havası malum; rakım yüksek burada, oksijen depolayacağız. Güç kuvvet kazanacağız. Daha çok fiziksel çalışmalara ağırlık vereceğiz. Bir iki tane de hazırlık maçı yapacağız. Oyuncularım da istekli, arzulu çalışıyor çünkü bir yola çıktık. Bu yolun sonu, zirve. Onun için iyi çalışmak gerekir. Sezon başı ne kadar iyi çalışırsanız sezon içi de karşılığını o kadar alırsınız" şeklinde konuştu.

"KADRO KALİTEMİZ İYİ SONUÇLAR ALMAYA MÜSAİT"

Takımının kadro kalitesine ve tecrübesine güvendiğini ifade eden Sözeri, "Her takım hedefini şampiyonluk olarak belirliyor. Ama bunu sezon içinde birlikteliğini, bütünlüğünü gerçekleştiren, daha iyi çalışan, daha iyi motive olan, sadece futbolcu grubu ve teknik heyet değil, camia olarak bütünleşen takımlar daha kolay başarıyor. Rakiplerimiz tabii ki şampiyonluk hedefliyor, saygı duyuyoruz ama biz de Giresunspor olarak zirveye oynama hedefi koyduk. Çalışmalarımız o yönde. Rekabet ortamında kolay olmayacak. Zorlu rakiplerle, zorlu maçlar oynayacağız ama biz hedefi zirve olarak koyup, bunun için çalıştıktan sonra her şey daha iyi olacak. İyi sonuçlar alacağımızı biliyoruz çünkü kadro kalitemiz buna müsait. Oynayan oyuncuların hemen hemen hepsi şampiyonluk yaşamış, şampiyonluğa oynamış, bu tempoyu ve bu stresi kaldırabilecek oyuncular. O yüzden biz sadece kendimize o hedefi koyduk. Kendi maçlarımızı düşünerek, rakiplere saygı duyarak, güzel çalışarak, baştan iyi başlamak istiyoruz" dedi.

"BAŞKAN VE YÖNETİM BU YIL FEDAKÂRLIK YAPIYOR"

Transfer çalışmalarına da değinen Erkan Sözeri, yönetimin bu yıl bir çok fedakârlık yaptığını belirtti. Sözeri, şunları söyledi:

"Transfer çalışmaları iyi gidiyor. Ailemize her gün yeni bir oyuncu katıyoruz. İfade ettiğim gibi nitelikli, şampiyonluk yaşamış, şampiyonluğa oynamış, daha önce çalıştığımız futbolcuları tercih ediyoruz. Çünkü onlar benim sistemimi, hangi karakter, hangi mantıkta düşündüğümü, profesyonelliği ne anlamda hissettirdiğimi biliyor. Tabii çalışmadığımız oyuncular da var ama güzel bir birliktelikle bu transferlerin karşılığını görmek istiyoruz. Burada da iş oyunculara düşüyor çünkü bu sene Giresunspor'da başkanımız, yönetim kurulumuz ve diğer mülki amirlerimiz büyük fedakârlık yaparak bu takımı kuruyor, kuruyoruz. O yüzden hata yapma şansını aza indirgeyip çok çalışacağız. Fedakârlıklara karşı biz de çok iyi performans göstererek, heyecanlı, bu coşkuyu yaşatacak oyun ve mücadelenin peşinde olacağız."

"GEÇEN SENE KADRO PLANLAMASI EKSİK OLMUŞ"

Transferde tanıdıkları ve bildikleri oyuncuları kadroya katmaya gayret ettiklerini dile getiren yeşil-beyazlıların teknik direktörü, "Biz hemen hemen tüm bölgelere transfer yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Geçen sene Giresunspor yine şampiyonluk parolasıyla çıkmıştı ama biraz eksik olmuş diye düşünüyorum. Çünkü son haftalarda düşme hattındaydı. Biz sezon başı kadro mühendisliğini tam yapmayı planlıyoruz, eksik olmamasına gayret ediyoruz. Hazırlık maçları oynayacağız, ilk üç dört hafta transfer bitmeyecek. Belki o zaman ihtiyaç olursa yine hamle yapabiliriz ama ben çok düşünmüyorum. Çok tanıdığımız, bildiğimiz, nitelikli oyuncuları aldığımızı düşünüyorum. Hem kişilik, karakter anlamında hem de profesyonellik, formaya aidiyet anlamında iyi bir takım kurduk. İnşallah bunun karşılığını sezon içinde, sezon sonunda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"GİRESUNSPOR'DA 42 YILLIK ÖZLEMİ SONLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Kendi kariyerini de değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Özellikle son iki sene; daha önceki senelerde başarım var, yine başarılı bir grafik çizdik ama Gazişehir'de iki penaltının biri gol olsaydı Süper Lig'e çıkacaktık, maalesef kısmet olmadı. Geçen sene Karabükspor'da iyi işler yaptık Süper Lig'de, ondan önceki sene Gençlerbirliği'nde yine sezon başı planlamasını biz yaptık. 24 hafta, 8 ay gibi bir süre götürdük takımı. Zaten fikstür avantajıyla beraber şampiyon da oldu takım. Çok egolu konuşmak istemiyorum, bu başarı karşısında teklifin gelmesi doğal diye düşünüyorum. Sağ olsunlar bazı kulüpler bize teveccüh gösterdiler, özellikle de hedefe oynayan takımlar teklifte bulundu. Ama benim Giresunspor camiasındaki yerim çok ayrı çünkü ben buraya 3'üncü defa geliyorum. Daha önceki iki dönem yine düşme hattındaydı, yine çok başarılı bir şekilde play-off kapısından döndük. Bu sefer de düşme hattından kurtardık, Giresunspor camiasının bana ayrı bir sevgisi, ilgisi var. Biz de bunun karşılığını veririz. Giresunspor'da 42 senelik bir özlem var, ona son vermek istiyoruz. Dediğim gibi bu tekliflerin gelmesi doğal. Bana teklifte bulunan, beni bu camialara layık gören kulüplere ve kulüp başkanlarına da teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Erkan Sözeri'nin açıklamaları

- Antrenmandan detaylar

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DHA