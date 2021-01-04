Giresunspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Giresunspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 16. hafta maçında Giresunspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Giresunspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Giresunspor sahasında Tuzlaspor ile 03.01.2021 16:00'da karşılaştı. Giresun Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Giresunspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Giresunspor Tuzlaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Giresun Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.01.2021 16:00
Giresunspor Tuzlaspor Maçının Hakemleri
Özgür Yankaya(hakem), Ata Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Sezgin Çınar(2. Yardımcı Hakem), Serkan Eryılmaz(dördüncü Hakem)
Giresunspor İlk 11
1. Onurcan Piri, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 7. Abdou Razack Traore, 17. Ibrahıma Balde, 6. Mehmet Taş, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
33. Göktan Cörüt, 4. Arda Kılıç, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 20. Alperen Aydın, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 22. Sadi Karaduman, 85. Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Tuzlaspor İlk 11
23. Philipp Alexander Angeler, 22. Erdem Özgenç, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 35. Yasin Güreler, 19. Arif Morkaya, 15. Aldın Cajıc, 21. Matej Pucko, 8. Gökcan Kaya, 17. Ahmet Yazar, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo
Yedekler
41. Metin Erol, 11. Onur Ayık, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 87. Ferhat Öztorun, 77. Samet Asatekin, 14. Aıas Aosman, 99. Özgür Can Özcan
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|17
|10
|5
|2
|25
|13
|35
|12
|2
|Samsunspor
|17
|9
|6
|2
|24
|16
|33
|8
|3
|Altay
|17
|10
|2
|5
|30
|16
|32
|14
|4
|İstanbulspor
|16
|9
|4
|3
|32
|19
|31
|13
|5
|Tuzlaspor
|17
|9
|3
|5
|27
|24
|30
|3
|6
|Adana Demirspor
|16
|8
|4
|4
|27
|16
|28
|11
|7
|Ankara Keçiörengücü
|17
|8
|4
|5
|22
|13
|28
|9
|8
|Altınordu
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|28
|0
|9
|Bursaspor
|17
|8
|3
|6
|31
|27
|27
|4
|10
|Bandırmaspor
|17
|7
|3
|7
|22
|19
|24
|3
|11
|Ümraniyespor
|17
|5
|5
|7
|18
|26
|20
|-8
|12
|Boluspor
|16
|4
|4
|8
|16
|20
|16
|-4
|13
|Balıkesirspor
|16
|4
|4
|8
|16
|23
|16
|-7
|14
|Menemenspor
|16
|3
|7
|6
|16
|23
|16
|-7
|15
|Adanaspor
|15
|4
|3
|8
|21
|22
|15
|-1
|16
|Akhisarspor
|16
|3
|4
|9
|13
|24
|13
|-11
|17
|Ankaraspor
|16
|2
|3
|11
|12
|29
|9
|-17
|18
|Eskişehirspor
|16
|0
|6
|10
|10
|32
|6
|-22
TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür
|25.12.2020
|Altay
|3-1
|Ümraniyespor
|26.12.2020
|Tuzlaspor
|4-1
|Altınordu
|26.12.2020
|Balıkesirspor
|0-1
|Adana Demirspor
|26.12.2020
|Boluspor
|0-2
|İstanbulspor
|27.12.2020
|Menemenspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|27.12.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Giresunspor
|27.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Samsunspor
|27.12.2020
|Adanaspor
|1-2
|Bandırmaspor
|27.12.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Samsunspor
|28.12.2020
|Bursaspor
|2-1
|Eskişehirspor