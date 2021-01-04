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Giresunspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Giresunspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Giresunspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Giresunspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Giresunspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Giresunspor sahasında Tuzlaspor ile 03.01.2021 16:00'da karşılaştı. Giresun Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Giresunspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Giresunspor Tuzlaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Giresunspor Tuzlaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Giresun Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.01.2021 16:00

Giresunspor Tuzlaspor Maçının Hakemleri

Özgür Yankaya(hakem), Ata Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Sezgin Çınar(2. Yardımcı Hakem), Serkan Eryılmaz(dördüncü Hakem)

GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 7. Abdou Razack Traore, 17. Ibrahıma Balde, 6. Mehmet Taş, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

33. Göktan Cörüt, 4. Arda Kılıç, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 20. Alperen Aydın, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 22. Sadi Karaduman, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

23. Philipp Alexander Angeler, 22. Erdem Özgenç, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 35. Yasin Güreler, 19. Arif Morkaya, 15. Aldın Cajıc, 21. Matej Pucko, 8. Gökcan Kaya, 17. Ahmet Yazar, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

41. Metin Erol, 11. Onur Ayık, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 87. Ferhat Öztorun, 77. Samet Asatekin, 14. Aıas Aosman, 99. Özgür Can Özcan

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor17105225133512
2Samsunspor179622416338
3Altay17102530163214
4İstanbulspor1694332193113
5Tuzlaspor179352724303
6Adana Demirspor1684427162811
7Ankara Keçiörengücü178452213289
8Altınordu178452222280
9Bursaspor178363127274
10Bandırmaspor177372219243
11Ümraniyespor17557182620-8
12Boluspor16448162016-4
13Balıkesirspor16448162316-7
14Menemenspor16376162316-7
15Adanaspor15438212215-1
16Akhisarspor16349132413-11
17Ankaraspor16231112299-17
18Eskişehirspor16061010326-22

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür

25.12.2020Altay3-1Ümraniyespor
26.12.2020Tuzlaspor4-1Altınordu
26.12.2020Balıkesirspor0-1Adana Demirspor
26.12.2020Boluspor0-2İstanbulspor
27.12.2020Menemenspor0-0Ankara Keçiörengücü
27.12.2020Akhisarspor0-1Giresunspor
27.12.2020Osmanlıspor FK Samsunspor
27.12.2020Adanaspor1-2Bandırmaspor
27.12.2020Ankaraspor1-2Samsunspor
28.12.2020Bursaspor2-1Eskişehirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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