Giresunspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Giresunspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Giresunspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Giresunspor sahasında Tuzlaspor ile 03.01.2021 16:00'da karşılaştı. Giresun Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Giresunspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Giresunspor Tuzlaspor Maçının Özeti için Tıklayın Giresunspor Tuzlaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Giresun Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.01.2021 16:00

Giresunspor Tuzlaspor Maçının Hakemleri

Özgür Yankaya(hakem), Ata Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Sezgin Çınar(2. Yardımcı Hakem), Serkan Eryılmaz(dördüncü Hakem)

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 7. Abdou Razack Traore, 17. Ibrahıma Balde, 6. Mehmet Taş, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

33. Göktan Cörüt, 4. Arda Kılıç, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 20. Alperen Aydın, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 22. Sadi Karaduman, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

23. Philipp Alexander Angeler, 22. Erdem Özgenç, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 35. Yasin Güreler, 19. Arif Morkaya, 15. Aldın Cajıc, 21. Matej Pucko, 8. Gökcan Kaya, 17. Ahmet Yazar, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

41. Metin Erol, 11. Onur Ayık, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 87. Ferhat Öztorun, 77. Samet Asatekin, 14. Aıas Aosman, 99. Özgür Can Özcan

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 17 10 5 2 25 13 35 12 2 Samsunspor 17 9 6 2 24 16 33 8 3 Altay 17 10 2 5 30 16 32 14 4 İstanbulspor 16 9 4 3 32 19 31 13 5 Tuzlaspor 17 9 3 5 27 24 30 3 6 Adana Demirspor 16 8 4 4 27 16 28 11 7 Ankara Keçiörengücü 17 8 4 5 22 13 28 9 8 Altınordu 17 8 4 5 22 22 28 0 9 Bursaspor 17 8 3 6 31 27 27 4 10 Bandırmaspor 17 7 3 7 22 19 24 3 11 Ümraniyespor 17 5 5 7 18 26 20 -8 12 Boluspor 16 4 4 8 16 20 16 -4 13 Balıkesirspor 16 4 4 8 16 23 16 -7 14 Menemenspor 16 3 7 6 16 23 16 -7 15 Adanaspor 15 4 3 8 21 22 15 -1 16 Akhisarspor 16 3 4 9 13 24 13 -11 17 Ankaraspor 16 2 3 11 12 29 9 -17 18 Eskişehirspor 16 0 6 10 10 32 6 -22

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür