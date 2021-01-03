TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Bu hafta oynanacak olan Giresunspor-Tuzlaspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Giresunspor evinde 3 maçtır kazanıyor, evinde 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 5 maçtır kazanıyor, toplamda 9 maçtır kaybetmiyor. Giresunspor, bu sezon, 16 maçta 32 puan topladı ve 2. sıradaki yerini aldı. Tuzlaspor ise 16 maçta 30 puan topladı ve 4. sırada bulundu. Peki, Giresunspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GİRESUNSPOR-TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Giresunspor-Tuzlaspor maçı, saat 16.00'da Giresun Atatürk Stadyumu'nda başlayacak. Bu mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Ata Yıldırım ve Sezgin Çınar üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de sezon öncesinde TRT ve Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Ligde bu hafta oynanacak Giresunspor-Tuzlaspor maçı da bugün saat 16.00'da TRT Spor'da ve beIN SPORTS MAX HD 1'de futbolseverler ile buluşacak.