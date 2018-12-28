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Giresunspor, Uğur Arslan Kuru ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor kanat oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ağırdı.

Giresunspor, Uğur Arslan Kuru ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor kanat oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ağırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, "Oyuncularımızdan uğur Arslan Kuru ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine Giresunspor'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" dedi.

Kaynak: İHA

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