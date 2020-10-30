TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçlarının oynanacağı haftada Cumartesi günü maçlarında Giresunspor ve Ümraniyespor sahne alacak. Mücadele hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon, ligde 11 puanla 7. sırada bulunan Giresunspor, ligde toplam 5 maçtır kaybetmiyor. Ümraniyespor ise 7 maç sonunda 5 puana ulaştı ve 15. sırada yerini aldı. Bu sezon ligde yalnızca 1 galibiyeti bulunan Ümraniyespor, toplam 6 maçtır kazanmıyor. Peki, Giresunspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Giresunspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Kadir Sağlam olacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Hakan Karabalcık Mazlum üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Giresunspor - Ümraniyespor maçı da 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

GİRESUNSPOR'DA HEDEF GALİBİYET

TFF 1. Lig'in 8. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, müsabakada kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 maçta 3 galibiyet ile 2 beraberlik alarak 11 puan topladıklarını ve önemli bir çıkış yakaladıklarını belirtti.

Yedinci haftada Altay ile oynamaları gereken karşılaşmanın ertelendiğini anımsatan Karademir, cumartesi günü sahalarında oynayacakları Ümraniyespor maçına odaklandıklarını ifade etti.

Karademir, üst sıralardan kopmamak ve çıkışlarını sürdürmek adına İstanbul temsilcisi önünde sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda olduklarını dile getirerek, "Zor bir maç olacak. Kazanma adına her iki takım da sonuna kadar savaşacaktır. Kendi sahamızda oynayacak olmamız büyük bir avantaj. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ümraniyespor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak ligde yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.