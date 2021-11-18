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Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı izle | Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki

Süper Lig'de Milli aranın ardından futbol heyecanı 13. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Giresunspor ile Yeni Malatyaspor'un karşı karşıya geldiği maçın Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı izle | Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...

Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı izle | Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Giresunspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldiği maç için Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı izle | Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports  HD2 canlı yayın izle linkini haberimizde bulabilirsiniz.

GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI İZLE

Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI İZLE

GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS  HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçının yayınlanacağı Bein Sports 2 kanalı Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ramazan Keleş görev alacak.

GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS  HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Mamadou Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Joey Pelupessy, Flavio, Fousseni Diabate, Shapi Suleymanov, Serginho, Souleymane Doukara

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Stevie Mallan, Mustafa Eskihellaç, Rayane Aabid, Mouinr Chouiar, Karim Hafez, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş

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