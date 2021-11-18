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Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de Milli aranın ardından futbol heyecanı 13. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Giresunspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen vatandaşlar ise internet arama motorlarında Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Giresunspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GİRESUNSPOR- YENİ MALATASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

GİRESUNSPOR- YENİ MALATASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GİRESUNSPOR- YENİ MALATASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ramazan Keleş görev alacak.

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