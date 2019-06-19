Giresunspor’da Başkan Sacit Ali Eren güven tazeledi

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Giresunspor'un, 12 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için 19 Haziran'a ertelenen Olağan Kongresi yapıldı. 643 delegenin 213 oyunu alan mevcut başkan Sacit Ali Eren tekrar başkanlığa seçildi.

Aksu Mahallesi'ndeki Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongrede mevcut Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TİFAD) Giresun Şubesi'nin desteklediği Harun Cici aday oldu. Divan heyetine Osman Öden, Volkan Türkyılmaz ve Yalçın Esen'in seçildiği kongreye Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kulübün eski başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, üyeler ve delegeler katıldı.

Gelir, gider bütçelerinin okunmasının ardından konuşan TÜFAD adayı Harun Cici, "Bizim kulübümüzün Bozbağ döneminden devreden 5,5 milyon lira borcu vardı. Şimdi ise borcun 10-12 milyon lira arasında olduğu. 2019-20 sezonunda TFF'den gelecek tüm gelirlere temlik konulabileceği ifade ediliyor. Bize ifade edildiği üzere anlıyoruz ki 25 milyon lira civarında bir borç var. Giresunspor'un sahipleri bu mali yapımızı görsün ona göre ibra edecekler veya etmeyecekler ona göre karar versin. Giresunspor hepimizin. Giresunspor'un harcamalarını yaparken israflardan kaçınmalıyız. 5,5 milyon ile görevi devralan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kimsenin buradan bir beklentisi yok. Aradaki 20 milyon borçta yetimin hakkıdır. Özel İdaresiyle, Belediyesiyle, Milletvekillerimizle Giresunspor'a her türlü destek sağlanmış ama sonuç ortada. 11 futbolcu almışız, 3 kişi kadroya girmiş. Giresunspor bu sezon ligden düşmediyse Giresunpor çok iyi olduğu için değil Afyonspor'un, Elazığspor'un almış olduğu başarısız sonuçlardır" ifadelerini kullandı.

Sacit Ali Eren: "20 milyonluk borcu 12 milyon liraya düşürdük"

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren ise "Giresunspor'un totale vurduğunuz zaman 19-20 milyona vuran borcunu biz 12 milyona çektik. Biz birlik olmamız gerekirken, lobimizi güçlendirmemiz gerekirken, sürekli birbirimizle uğraşıyoruz. Şunu gördüm hedefin ibra edilmemek olduğunu gördüm. 15 yaşından beri çalışıyorum, bedenen de çakıştım, koltukta da oturdum, yüzlerce işçi çalıştırdım, yaptığım dairelerin hesabını bilmiyorum. Yanımda çalıştırdığım kimse benden bir lira alacağı olduğunu söyleyemez. Ben Giresunspor'un da bir lirasını yemem, yedirmem. Ben Giresunspor'u nasıl Süper Lig'e çıkarırız, bu şehri nasıl bir adım daha ileri götürürüzün hesabını yapıyorum. Giresunspor için hayırlısı ne ise o olsun" dedi.

Başkan Şenlikoğlu: "Belediyede spor birimi kurulacak"

Giresunspor camiasına birlik ve beraberlik mesajı veren Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğul ise "Giresunspor'a nasıl sahip çıktığımızı gösteren bir kongre yaşıyoruz. Giresunspor birleştirici olmalı, ayrıştırıcı olmalı. Çok fazla talep olması da güzel bir şey. Giresunspor'da yönetici olmak, aday olmak, başkan olmak, seyirci olmak bir fedakarlıktır. Giresunspor'umuz gözbebeğimiz. Birleştirici olalım, konuşalım, anlaşalım ve Giresunspor'a hep beraber sahip çıkalım. Biz de bu emeğe olan saygı gereği Giresun'a ve Giresunspor'umuza, nasıl daha fazla destek veririzin planlarını yapıyoruz. Belediyede bir birim oluşturmanın çalışmalarına başladık. Spora profesyonel bir bakış açısıyla yola çıktık. Yarışa çıkan adaylara başarılar diliyorum, emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Giresunspor bizi birleştirsin, emek verelim, katkı verelim, bende belediye başkanı olarak bu zaman kadar nasıl ki Bakanımız ile birlikte sahip çıktıysak bundan sonrada sahip çıkmaya hazırız. Giresunspor bizim markamızdır, hepimizindir. Giresunspor'umuzun her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mevcut Başkan Eren güven tazeledi

Konuşmaların ardından yapılan kongrede 643 delegeden 251 delege oy kullandı. Kullanılan oylardan 213'ünü mevcut başkan Sacit Ali Eren,37 oy ise Harun Cici aldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Kaynak: İHA