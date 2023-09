Giresunspor’da görev dağılımı

Trendyol 1. Lig ekibi Giresunspor'da, dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Nahid R. Yamak başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni yönetimin görev dağılımı da yapıldı.

Burçin Yurt (İkinci Başkan), Emin Ertuğral (Başkan Vekili, Üyelik Geliştirme Sorumlusu), Osman Topal (Başkan Vekili, Stadyum, Tesisler ve Futbol Şube Sorumlusu), Fahrettin Kumaş (Başkan Vekili, Yurt dışı İlişkiler Sorumlusu), Ali Ustaal (Başkan Vekili, Proje ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu), Mehmet Yiğit (Başkan Vekili, Sivil Toplum Kuruluşları Sorumlusu), Erdinç Hıdımoğlu - (Genel Sekreter), Emrullah Ekiz (Basın Sözcüsü), Erkan Babaç (As Başkan, Futbol Şube Sorumlusu), Uğur Karakılıç (As Başkan, Futbol Şube Sorumlusu), Osman Murat Türkoğlu (Muhasip Üye), Kenan Şahin (As Başkan, Proje ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu), Battal Gazi Özdemir (Altyapı Sorumlusu), Yusuf Hacıibrahimoğlu (Amatör Branşlar ve Taraftar Sorumlusu), Faruk Beyaz (Yurt dışı İlişkiler ve Üyelik Geliştirme Sorumlusu).

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)