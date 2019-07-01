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Giresunspor’da ilk transfer savunmaya

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, sezon öncesi ilk dış transferini gerçekleştirdi ve Bodrum Belediyespor'dan savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Giresunspor’da ilk transfer savunmaya

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, sezon öncesi ilk dış transferini gerçekleştirdi ve Bodrum Belediyespor'dan savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Giresunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Bodrum Belediyespor'dan Orhan Aktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz transfer çalışmaları kapsamında Bodrum Belediyespor'dan savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile 1 yıllık mukavele imzalamıştır."

Kaynak: İHA

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