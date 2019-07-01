Giresunspor’da ilk transfer savunmaya
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, sezon öncesi ilk dış transferini gerçekleştirdi ve Bodrum Belediyespor'dan savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, sezon öncesi ilk dış transferini gerçekleştirdi ve Bodrum Belediyespor'dan savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı.
Giresunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Bodrum Belediyespor'dan Orhan Aktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim Kurulumuz transfer çalışmaları kapsamında Bodrum Belediyespor'dan savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile 1 yıllık mukavele imzalamıştır."
Kaynak: İHA
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