Giresunspor’da Nahid Yamak, yeniden başkanlığa seçildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, Nahid Yamak yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Giresunspor’da Nahid Yamak, yeniden başkanlığa seçildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, Nahid Yamak yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

Çotanak Spor Kompleksinde Giresunspor'un Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapıldı. Divan Başkanlığını Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden'in yaptığı kongreye Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, eski kulüp başkanlarından Sacit Ali Eren, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve delegeler katıldı.

Gelir ve gider tablosu ibra edilirken Giresunspor'un mevcut borcunun 364 milyon lira olduğu açıklandı. Yapılan genel kurulda mevcut başkan Nahid Yamak'ın tek aday olarak katıldığı ve 84 delegenin katıldığı kongrede Yamak, 83 geçerli oy alarak yeniden Giresunspor Kulüp Başkanlığına seçildi.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda tek aday olarak boy gösteren mevcut başkan Nahid Ramazan Yamak'ın yönetim kurulu asil listesi şu isimlerden oluştu:

"Ali Ustasal, Battal Gazi Özdemir, Burçin Yurt, Emin Ertuğral, Emrullah Ekiz, Erdinç Hıdımoğlu, Erkan Babaç, Fahrettin Kumaş, Faruk Beyaz, Kenan Şahin, Mehmet Yiğit, Osman Murat Türkoğlu, Osman Topal, Uğur Karakılıç ve Yusuf Hacıibrahimoğlu."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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