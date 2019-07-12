Giresunspor'un yeni transferi Numan Çürüksu: Şampiyonluk adayıyız

"Güzel bir kamp ortamı var"

"Taraftarımıza mesajım; birlik olalım"

Giresunspor'un önemli transferlerinden Numan Çürüksu yeni sezon öncesi taraftarlara mesaj yolladı, "Bildiğiniz gibi kampa yeni katıldım, yeni takımımız, yeni hedeflerimiz var. Taraftarımıza sezon başından sezon sonuna kadar birlikte olma mesajı yolluyorum. Hep birlikte ipi göğüsleyeceğiz, yanımızda olsunlar" dedi.

"KAMP ORTAMI GAYET İYİ"

açıklamalarda bulundu. Kamp ortamının gayet iyi olduğunu belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Erkan hocamız ve ekibiyle birlikte güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Tesisler ve kamp ortamımız gayet iyi. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Erken konuşmamak gerekir ama umarım sezon sonu hedeflediğimiz noktaya ulaşırız" açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLUK ADAYIYIZ"

Şampiyonluğa aday takımlardan biri olduklarını dile getiren Giresunspor'un tecrübeli savunma oyuncusu, "Her takım sezona şampiyonluk parolasıyla başlıyor. Takımı kim erken kuruyorsa o takımın birkaç adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Biz de o takımlardan biriyiz. O yüzden erken konuşmamak lazım ama umarım sezon sonunda şampiyon oluruz. Bunda Erkan hocamızın çok büyük emeği, önemi var. Burada daha önceden de takım arkadaşlarımız var. Güzel bir ortam olduğunu düşündüğüm ve şampiyonluğa daha yakın bir camia olarak gördüğüm için burayı tercih ettim. İnşallah da yanılmayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Numan Çürüksu'nun açıklamaları

-Antrenmandan detaylar

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DHA