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Giresun'un neyi meşhur? Giresun'da ne yenir? Gezilecek yerler

Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda bulunan kuzeyinde Karadeniz sahili ile güneyinde Kuzey Anadolu dağlarının ikinci sırası arasında yer alan Giresun'dayız bugün. Eğer yakın zamanda bir Karadeniz turu planınız varsa haberimiz tam size göre!

Giresun'un neyi meşhur? Giresun'da ne yenir? Gezilecek yerler

Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda bulunan, kuzeyinde Karadeniz sahili ile güneyinde Kuzey Anadolu dağlarının ikinci sırası arasında yer alan, batısında Bulancak, güney ve güneydoğusunda Dereli ve doğusunda Keşap ile çevrili Giresun'dayız bugün. Peki Giresun'un neyi meşhur? Giresun'da ne yenir? Gezilecek yerler nerelerdir? İşte detaylar...

GİRESUN'UN NEYİ MEŞHUR? GİRESUN'DA NE YENİR?

HAMSİ BÖREĞİ

Kayseri'nin örgü böreği mantığında hazırlanan hamsi böreği, tadanlara balık ile pilavı bir arada sunuyor. Hazırlanan iç pilavın etrafına dizilen mısır ununa bulanmış hamsilerden oluşan bu lezzeti mutlaka denemelisiniz.

Giresun'un neyi meşhur? Giresun'da ne yenir? Gezilecek yerler

LAHANA DİBLESİ

Karadeniz'de sıklıkla karşımıza çıkan kara lahanaya burada yayla pancarı ismi verilmiş. Lahana diblesinde ise yayla pancarı ile pirincin muhteşem birleşimine tanık oluyorsunuz.

Giresun'un neyi meşhur? Giresun'da ne yenir? Gezilecek yerler

ISIRGAN OTU YEMEĞİ

Sebze yemeği sevenler için bulunmaz bir nimet olan ısırgan otu yemeği tam bir şifa kaynağı. Soğan ve mısır ekmeği ile tüketilmesi öneriliyor.

Giresun'un neyi meşhur? Giresun'da ne yenir? Gezilecek yerler

YAĞLAŞ

Giresun usulü kuymak olarak bilinen yağlaş, mısır unu ile tereyağının pişirilmesinin ardından biraz da su eklenmesiyle hazırlanır. Bu lezzetin kuymaktan farkı ise içeriğinde peynirin kullanılmaması.

Giresun'un neyi meşhur? Giresun'da ne yenir? Gezilecek yerler

SAKARCA MÜCVERİ

Sakarca otundan yapılan bu lezzet bildiğiniz tüm mücverlerin tadını unutturuyor. Bu lezzet bombası mücverin içerisinde sakarca otunun yanı sıra kabak, kapya biber, pırasa, kuru yufka gibi malzemeler de yer alıyor.

Giresun'un neyi meşhur? Giresun'da ne yenir? Gezilecek yerler

BEKTAŞ YAYLASI

Şehir merkezine 56 kilometre uzaklıktaki Bektaş Yaylası’na, Dereli Yavuzkemal, Batlama Deresi ve Bulanacak olmak üzere üç farklı yol üzerinden gidilebilir. Elektrik, su ve telefon gibi altyapı hizmetleri Bektaş Yaylası’nda da mevcut.

Giresun'un neyi meşhur? Giresun'da ne yenir? Gezilecek yerler

MAVİ GÖL

Giresun’un Dereli ilçesinde bulunan gölün en belirgin özelliği Karadeniz Bölgesi’nde dere şeklinde akan tek göl olmasıdır. Ayrıca izleyenlere sunduğu renk cümbüşü de onu bu bölgede vazgeçilmez kılıyor.

Giresun'un neyi meşhur? Giresun'da ne yenir? Gezilecek yerler

TEPESİ DELİK MAĞARASI

Alucra ilçesinde bulunn Fevzi Çakmak Köyü’ndeki mağara, kimyasal erimeler sonucu çukurun en son noktasında yer alan duy oluşturmuştur. Ağzı geniş olan mağaraya tepeden obruk içine inilerek girilmektedir. Üstelik girişte bir de gölet bulunuyor.

Giresun'un neyi meşhur? Giresun'da ne yenir? Gezilecek yerler

AĞAÇBAŞI TABİAT PARKI

Giresun merkeze 70 km uzaklıkta koumlanan park, Cenevizliler taradından kervan yolunu gözetleyip korumak amacıyla yapılan Kuşluhan Kalesi ve kemer köprüler gibi tarihi yapılar mevcuttur. 75 çeşit bitki ve hayvana ev sahipliği yapan bu yer, görülmeye değer.

Giresun'un neyi meşhur? Giresun'da ne yenir? Gezilecek yerler

GİRESUN KALESİ

 Giresun’u ikiye bölen Giresun Kalesi, şehrin panaromik manzarasına sahip bir volkanik kayalığın üzerinde yer almaktadır. Bazı kaynaklara göre M.Ö II. yüzyılda Pontus Kralı I. Farnakes tarafından yaptırıldığını öne sürmektedir.

Giresun'un neyi meşhur? Giresun'da ne yenir? Gezilecek yerler

 

Berna Akkaya
Editör


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