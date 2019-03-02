Giresun’un sinema tarihini konuştular

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tarafından hazırlanan ve Giresun'un sinema tarihine farklı bir açıdan bakan panel, yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti.

TBMYO Öğr. Gör. Mehtap Özsoy Özsoy'un moderaton ve konuşmacı olarak katıldığı panel, üniversitenin Güre Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Etkinlik öncesinde konuşma yapan TMYO Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen, Giresun'un geçmişinde sinemanın önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Prof. Dr. Türkmen "Türkiye'de en önce sinemayla tanışan illerin başında Giresun geliyor. Böyle bir etkinlikle hem bu tarihi günümüze taşımak, hem de kentin değerleriyle bütünleşmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Mehtap Özsoy ise, Giresun'da 20 yüzyılın başlarından itibaren sinemaların kentle iç içe yaşayan bir kültür olarak varlıklarını sürdürdüğüne ve Giresun'un da buna örnek oluşturduğunu, sinemanın insanların yaşamlarını, alışkanlıklarını direk olarak etkilediğine dikkat çektiğini ifade etti.

1960'lı yılların sinema tanıkları

Ardından, 1965'li yıllardan başlayarak Giresun'daki sinemalarda makinist olarak çalışan Erol Güzel ve biletçi Mustafa Aydın, gözlem ve anılarını anlattı.

Panelin izleyicileri arasında, Özsoy'un akademik çalışmasında yer alan anlatıcılar, TBMYO akademik ve idari personelleri, öğretim görevlileri ve öğrencilerinin yanı sıra; Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Türkmen, Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Sinema Bölümü Başkanı Prof.Dr. Hülya Uğur Tanrıöver ve davetliler yer aldı. Panel sonunda Mustafa Aydın'la Erol Güzel'e plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA