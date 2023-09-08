Giresun’un tarihi eserleri aile tarihiyle birlikte kitaplaştırıldı

Giresun'un sosyal ve ekonomik hayatında önemli yer tutan ve bir çok tescilli tarihi eserlerin yapımını sağlayan Sarıalemdaroğlu Ailesi'nin kitabı yazıldı.

Giresun'da Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan Hacı Mittad Camisi, Gemilerçekeği Camisi, Çınarlar Camisi, Şeyh Kerameddin Camisi gibi bir çok tescilli tarihi eserlerin yapımını sağlayan Sarıalemdaroğlu Ailesiyle ilgili kitap okuyucularla buluşmaya hazır.

Bir aile tarihi olarak görülse de kitabın Giresun'un sosyal ve kültürel tarihine ışık tuttuğunu ifade eden kitabın yazarı Tarihçi Ayhan Yüksek, "Sarıalemdaroğlu ailesi Giresun'un sosyal ve ekonomik hayatına imza koymuş bir aile. Giresun'da Hacı Mittad Câmisi, Gemiler Çekeği Câmisi, Çınarlar Câmisi, Şeyh Kerâmeddin Câmisi'nin yeniden banisi. Köprülü Han'ı, eski Osmanlı Bankası ve Rüsumat Dairesi olarak kullanılan binaları yaptırmışlar. Bu kitap düşünülen "soy ağacı"ndan "aile tarihi"ne dönüştürülmüş bir çalışma ancak, Giresun'a dair bir çok sosyal ve kültürel hayata dair izler taşıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)