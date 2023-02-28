Girgis Magdy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Girgis Magdy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Girgis Magdy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Girgis Magdy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Girgis Magdy 7 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Girgis Magdy Saleh Tadros şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Girgis Magdy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Girgis Magdy'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Girgis Magdy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Girgis Magdy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Girgis Magdy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Girgis Magdy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2021 yılında Enppi SC

Girgis Magdy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Girgis Magdy şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.