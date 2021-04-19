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Giriş çıkışlar kapatıldı! Çanakkale'de bir köy 14 günlük karantinaya alındı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 köy karantina altına alındı. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplanan Yenice İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tarafından yapılan açıklamada karantinanın 14 gün süreceği açıklandı.

Giriş çıkışlar kapatıldı! Çanakkale'de bir köy 14 günlük karantinaya alındı

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplanan Yenice İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yeşilköy köyünde artış görülen korona virüs vakalarının ardından yayılımı engellemek ve toplum sağlığını korumak adına köyün 14 gün süreyle karantina altına alındığını duyurdu.

KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Konuya ilişkin Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından; Yeşilköy Köyümüzde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugün 19.00 itibariyle 14 gün boyunca köye giriş-çıkışların yasaklanarak kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılmasına, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının Köy Muhtarlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına, köy içerisinde köy muhtarı ve köy imamı tarafından sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Giriş çıkışlar kapatıldı! Çanakkale'de bir köy 14 günlük karantinaya alındı

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