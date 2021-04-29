Girişim Elektrik halka arz eşit mi oransal mı? Hangi bankalar? Girişim elektrik halka arz kaç lot verir? İzahname

Dünya çapında faaliyet gösteren, enerji sektörünün öncü isimlerinden MTİ yüklenicisi Girişim Elektrik yetkilileri tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan halka arz onaylandı. Yatırımcıları heyecanlandıran bu haberin ardından internet kullanıcıları arama motorlarında, Girişim Elektrik halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Girişim elektrik halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? sorularının cevabını merak ediyor. İşte detaylar...

GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

2021 yılında birçok şirketten gelen halka arz talepleri yoğun ilgiyle karşılanırken başvurusu onaylanan Grişim Elektrik'in 1999 yılından bu yana hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok farklı sektördeki çok sayıda önemli müşteriye çok geniş bir ürün & hizmet yelpazesi sunduğu biliniyor. Bu kapsamda halka arz edilmesine karar verilen ve başvurusu SPK tarafından onaylanan Girişim Elektrik'in halka arzının eşit dağıtımlı gerçekleşeceği öğrenildi.

GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Pay bedelleri Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına Garanti Bankası Tuzla Organize

Sanayi Şubesinde açılan TR45 0006 2000 6610 0006 2990 84 IBAN numaralı özel banka

hesabında toplanacaktır.

Fiziki hisse senetleri bulunduran yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirdikten sonra özel hesaba

sermaye artırım bedelini yatıracaklardır.

GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZ OLACAK PAYLAR

Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla halka arz edilen payların nominal değeri 27 000 000 TL olup şirketin halka açıklık değeri yaklaşık yüzde 23,48'dir.

Taslak izahnamenin yayımlandığı tarih itibarıyla şirket ortaklık yapısında yüzde 5'in üzerinde payı olan ortaklar:

Muhittin Harmanlı: % 55

Ali Gökhan Öztürk: % 30

Ramin Malek: % 9,98

Mesut Baz: % 5

Mehmet Özkan Akman: % 0, 02

GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Girişim elektrik 27 milyon + 2 milyon lot ek satış ile eşit dağıtım halka arz için SPK ve Borsa İstanbul başvurusunu tamamladığını duyurdu

GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZ İZAHNAME

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