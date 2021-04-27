Dünya çapında faaliyet gösteren Girişim Elektrik ve Türkiye ve bölgenin elektrik ve enerji sektöründe lider olan MTİ yüklenicisi Girişim Elektrik'in Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yağtığı başvuru tüm yatırımcıları heyecanlandırdı. 2021 yılında birçok şirketten gelen halka arz talepleri yoğun ilgiyle karşılanırken başvurusu onaylanan Grişim Elektrik için de Girişim Elektrik halka arz ne zaman? | Hangi tarihte halka arz edilecek? soruları araştırılıyor. İşte detayar...

GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

1999 yılından bu yana hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok farklı sektördeki çok sayıda önemli müşteriye çok geniş bir ürün & hizmet yelpazesi sunan ve dünya çapında 35'in üzerinde farklı ülkede yüzlerce proje geliştiren Grişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. halka arz için SPK’ya ve Borsa İstanbul’a başvuru işlemlerini tamamladı.

Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arzını gerçekleştireceğini açıklayan şirket, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve Borsa İstanbul’a teslim ettiğini bildirdi.

"235 MİLYON TL NET KARA SAHİBİZ"

Girişim Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M.Behiç Harmanlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halka arz ile kurumsal yapımızı güçlendirmeyi, markalaşma ilkelerini geliştirmeyi, sektörel büyüme hedefimize ivme kazandırmayı ve bu zamana kadar kazandığımız tecrübelerle elde ettiğimiz değeri yatırımcılarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

Girişim Elektrik’in 2020 yılında 880 milyon TL hasılat elde ettiğini ve 235 milyon TL net kâra sahip olduğunu kaydeden Harmanlı, "Ülkemize önemli bir katma değer sağlayan Girişim Elektrik, yenilenebilir enerjinin bölgedeki önde gelen aktörlerinden biri olarak uzun yıllardır hem Türkiye’nin dört bir yanında hem de tüm EMEA bölgesinde yatırımcıları verimli, kazançlı ve ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilmiş yatırımlarla buluşturuyor. Şimdi yeni hedeflerimizle bu faydayı en üst seviyeye çıkaracağız" açıklamasını yaptı.

GİRİŞİM ELEKTRİK HANGİ TARİHTE HALKA ARZ EDİLECEK?

Girişim Elektrik'in Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arzını gerçekleştireceğini açıklaması üzerine, şirket yetkilileri, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve Borsa İstanbul’a teslim ettiğini bildirdi. Ancak şirketin halka arz tarihi henüz netleşmedi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelecek cevabın ardından yayımlanacak izahname ile halka arz tarihleri belli olacak.

Girişim Elektrik halka arz sürecini yakinen takip etmekteyiz. Bu kapsamda yeni veriler geldiğinde haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.