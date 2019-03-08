Girişimci kadınlara sertifika verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli AB Bilgi Merkezi koordinatörlüğünde, Kocaeli Sanayi Odası ve TÜBİTAK Marmara Teknokent iş birliğinde düzenlenen "Avrupa Birliği Kadın Girişimcilik Kampı"na katılan 22 girişimci adayına sertifikaları verildi.

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezinde düzenlenen sertifika töreni ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, öncü kadınların ilham veren hikayeleri eşliğinde kutlandı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı konuşmada, girişimcilik dünyasında kadın girişimcilerin en az erkekler kadar yer aldığını belirterek, başarılı kadın girişimcilerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Kadınların güçlendirilmesinin bir yolunun da yine girişimcilikten geçtiğini vurgulayan Zeytinoğlu, bu bilinçle hareket ederek kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK MARTEK iş birliğiyle Kadın Girişimcilik Kampı'nı düzenlediklerini kaydetti.

Zeytinoğlu, kamp için toplam 96 başvuru aldıklarını, yapılan değerlendirme sonucu bu başvurular arasından 22 adayı kampa kabul ettiklerini belirterek, "Kamp sonunda yaptığımız değerlendirmeyle de bu adaylardan en iyi 3 projeyi seçtik. Bu 3 projeye, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) desteği verilecek. Bu kapsamda kuluçka merkezinde ilk yıl bedelsiz, ikinci yıl yüzde 50 kira indirimli ofis tahsisi, 6 ay genel gider muafiyeti, ücretsiz servis ve yemek hizmeti ve mentorluk desteği sağlanacak." diye konuştu.

- "Projeye katılan tüm kadınlarımızın ciddi kazanımları oldu"

TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur da, gerçekleştirdikleri projeyle fikri olan kadınlara girişimcilik eğitimi verildiğini söyledi.

Girişimcilik kampında kadınların yeteneklerinin geliştirilmesi, nitelikli istihdam sağlanması, potansiyellerinin yüksek teşebbüslere dönüştürülmesi ve fikirlerin ticarileştirilmesinin amaçlandığını aktaran Okur, proje kapsamında başvurular arasında seçilen 22 girişimci kadının, eğitim kampına dahil edildiğini, bir hafta süren kamp sürecinde projelerini hazırladıklarını anlattı.

Okur, projeye katılan tüm kadınların ciddi kazanımları olduğunu dile getirerek, bir hafta boyunca proje eğitmenleri ve mentorlar ile birçok çalışmaya imza attıklarını, artık girişimci olarak yalnız olmadıklarını, her aşamada kendilerine destek olabilecek kurumların varlığını öğrendiklerini belirtti.

Marmara Teknokent olarak her zaman kadınların yanında olacaklarını vurgulayan Okur, "Kadın girişimciliği, kadınların kendi kazançlarını elde ederek ekonomik bağımsızlığını gerçekleştirmeleri için önemli bir araçtır. Bir ülkede girişimciliğin desteklenmesi şüphesiz o ülkenin kalkınması için önemli bir etkendir." dedi.

- En iyi 3 proje

Konuşmaların ardından kampa katılan 22 kadına sertifikaları verildi. Daha sonra hakem heyetinin değerlendirmesi sonrası ödül almaya hak kazanan 3 proje açıklandı.

Ayşe Nur Öztürk, "Dikey tarım teknolojilerinin bitki madenciliğine uygun hale getirilmesi ile cevher üretimi" projesiyle birinci oldu.

"SQUASENSE hücre yenileyici yüzde 100 bitkisel squalane serum" projesinin sahibi Büşra Merve Yıldırım, ikincilik ödülünü aldı.

"Ekolojik yüzey temizleyicisi" projesinin sahibi Emine Kurtay ile "Presignia" projesinin sahibi Elif İldeş ise üçüncülüğü paylaştı.



Kaynak: AA