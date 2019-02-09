Girişimci muhtar köyüne güneş enerjisi sistemi kurdurdu

Uşak'ın Banaz ilçesi Ahad köyü muhtarı, köylerindeki arazilere güneş enerjisi kurmak isteyen firmayla sıkı ve faydalı bir pazarlığa oturdu. Köy muhtarının talebi doğrultusunda güneş enerjisi sistemi kurarak elektrik üretmeye başlayacak firmalar, köyde yaşayan ihtiyaç sahibi 20 ailenin 25 sene boyunca elektrik giderlerini karşılamayı kabul etti.

Doğa dostu ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisine her geçen gün ilgi artarken, güneş tarlası olarak bilinen bu alanları bulmak da önem kazanmaya başladı. Firmalar, sistemi genellikle tarım arazisi olarak kullanılmayan, bununla beraber gün ışığından maksimum fayda sağlanan yerlerde kurmaya çalışıyor. Bu önemli yatırımın önemli merkezlerinden biri olan Uşak'ta da güneş tarlalarının sayısı her geçen gün artarken, Banaz ilçesi Ahad Köyü Muhtarı Özhan Uğuz köylerindeki arazilere güneş enerjisi kurmak isteyen firmayla sıkı ve faydalı bir pazarlığa oturdu. Bu pazarlık sonucunda köyde tarım için kullanılmayan araziler iyi bir ücret karşılığı firmaya satılırken, muhtar Uğuz'da köyünde maddi durumu çok iyi olmayan 20 hanenin 25 yıl boyunca oluşacak elektrik faturalarının bu firma tarafından karşılanmasını sağladı.

Köy Muhtarı Özhan Uğuz yaklaşık 3 yıl önce tanıştıkları girişimcilerin Ahad köyüne gelerek güneş paneli kurmak için yer istediklerini belirtirken, ilk etapta karamsar kaldıklarını ancak firma ortaklarından birinin ailesinin Ahadlı olmasının anlaşılması üzerine destek vermeye karar verdiklerini belirtti. Uğuz, "Uygun arazilerin sahipleriyle girişimcileri buluşturarak anlaştırdık. Sonrasında kurulum aşaması bitti. Elektrik üretimine geçildiği zamandan bu yana şirket köyümüzde bizim belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 20 ailenin elektrik giderlerini üstlendi. Ailelerimiz 25 yıl boyunca bu desteği alacaklar. Bu yöntemle elektrik üretmek hem köyümüz hem ülkemiz için çok faydalı bir sistem. Doğa dostu yenilenebilir bir enerji olması da çok önemli" dedi.

Firma, Ahad köyü sınırlarında 3 ayrı bölgede toplam 100 dekarlık bir alana güneş enerjisi santrali kurdu. İki bölgesi kamera sistemiyle korunan santrallerin bir bölgesi de bekçilik yapan bir vatandaşa ekmek kapısı oldu. Banazlı emekli öğretmen Hüseyin Yalçın Ahad köyü ve Banazlılar adına Muhtar Uğuz'a çalışmalarında dolayı teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: İHA