KIRKLARELİ (AA) - Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kırklareli İl Müdürlüğü desteği ile arıcılık, küçükbaş ve büyükbaş hayvan işletmeciliği üzerine kendi işini kurmak isteyen girişimcilere hibe desteği verildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, makamında hibe desteği alan Serdal Selçuk, Serdar Gider, İlker Bulut ile Necati Karabulut'a hibe çeklerini verdi.

Girişimcileri tebrik eden Vali Bilgin, vatandaşlara iş hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.

Bilgin, daha sonra makamında vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA