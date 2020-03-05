Girişimcilik istatistikleri

ANKARA (AA) - Türkiye'de işveren girişimlerin 2018 yılında "doğum oranı" yüzde 13,6 olurken, en yüksek oran yüzde 30,8 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2016-2018 yıllarına ilişkin girişimcilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, toplam işveren girişimler içinde, 2016 ve 2017 yıllarında aktif olmayıp 2018'de en az bir ücretli çalışanıyla kurulan veya daha önce herhangi bir ücretli çalışanı olmayıp 2018'de en az bir ücretli çalışanıyla faaliyetine devam eden girişimlerin oranları "doğum oranı" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'de işveren girişimlerin 2018 yılında doğum oranı yüzde 13,6 olurken, bu girişimlerde en yüksek oran yüzde 30,8 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe oldu. Bu sektörü sırasıyla yüzde 13,2 ile imalat, yüzde 12,7 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti.

Hukuki durumlarına göre bakıldığında ise en yüksek oran yüzde 70,3 ile ferdi mülkiyetlerde gerçekleşti.

İşveren girişimlerin 2016 yılında ölüm oranı yüzde 11,5 olurken, en yüksek ölüm oranının yüzde 32,2 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yaşandığı belirlendi. Bu sektörü sırasıyla yüzde 14,8 ile imalat, yüzde 10,8 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri sektörleri takip etti.

Hukuki durumlarına göre, işveren girişimlerden 2016 yılında "ölenler" arasında en yüksek oran yüzde 74,7 ile ferdi mülkiyetler alanında oldu. 2016 yılında ölen işveren girişimlerde istihdam kaybının yüzde 62,3'ü ferdi mülkiyetlerde gerçekleşti.

İşveren girişimlerden 2017 yılında doğanların yüzde 82,1'i 2018 yılında hayatta kaldı. Öte yandan 2017'de doğup, 2018 yılında hayatta kalanların yüzde 69,9'unu ferdi mülkiyetler oluşturdu.

- Kadın işveren girişimleri

Sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranı 2018 yılında yüzde 19,3 oldu. Bu girişimlerin oranının en yüksek olduğu büyüklük grubu ise 1-4 çalışana sahip yerler olarak dikkati çekti.

Toplam istihdam içinde 2018'de işveren olarak çalışanların payı yüzde 4,5'i buldu.

"Hanehalkı İşgücü Anketi" sonuçlarına göre Türkiye genelinde işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,7 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörlerde işveren sıfatıyla çalışanların yaş gruplarına göre dağılımında en yüksek payın yüzde 36,2 ile 35-44 yaş grubunda olduğu görüldü.



Eğitim durumuna göre tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanlar arasında ilkokul mezunları yüzde 28,2, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunları yüzde 15,2 olarak kaydedildi.

Ayrıca, tarım dışı sektörlerde çalışan işverenlerin yüzde 15,2'sini genel lise, yüzde 29,3'ünü ise yüksekokul veya fakülte mezunları oluşturdu.



2018'de, bir önceki yılla karşılaştırıldığında tarım dışı sektörlerde çalışan işverenler arasında ilkokul mezunlarının payı 0,1 puan azalırken, yüksekokul veya fakülte mezunlarının payı 0,8 puan arttı.



Kaynak: AA