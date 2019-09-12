İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Girne’de askeri alanda patlama meydana geldi

Girne’de askeri alanda patlama meydana geldi

Girne'de askeri alanda patlama meydana geldi

Girne’de askeri alanda patlama meydana geldi

Girne'de askeri alanda patlama meydana geldi

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT