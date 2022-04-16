Gişe Memuru-Ptt Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gişe Memuru-Ptt görev tanımı nedir, Gişe Memuru-Ptt ne iş yapar, Gişe Memuru-Ptt olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gişe Memuru-Ptt mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gişe Memuru-Ptt Tanımı;

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Gişe Memuru-Ptt Maaşı Ne Kadar? 2022 Gişe Memuru-Ptt Maaşları

Gişe Memuru-Ptt maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gişe Memuru-Ptt maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gişe Memuru-Ptt iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4211.06

Meslek Adı :

Gişe Memuru-Ptt

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Gişede posta pulu ve jeton satan, mektup, telgraf ve diğer posta evraklarını kabul eden, havale kabul ve ödeme işlemlerine aracılık eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gişe Memuru (PTT) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ünite yetkilisinden zimmet karşılığı pul ve jeton almak,

b) Ücret mukabili müşterilere satmak,

c) Müşterilerin mektup, telgraf ve diğer posta evraklarını almak,

d) Tartarak veya kelime adedini tespit ederek ücretini hesaplamak ve ücreti tahsil etmek,

e) Taahhütlü postaları deftere işlemek,

f) Müşterilerin gönderecekleri havaleleri kabul etmek,

g) Müşterilere gelen havaleleri ödemek,

h) PTT ile ilgili teleks telsiz ve sahil harçları, telefon abonman ve telefon konuşma ücretlerini tahsil etmek,

i) Telefonla konuşmak için müracaat edenlerin görüşme türünü görüşeceği şehir veya devlet ismini, telefon numarasını, tikete kaydetmek,

j) Görüşme istemini merkez santral memuruna telefonla bildirmek,

k) Santralin görüşmeye hazır olan numaralarını anons ederek müşterilere görüşecekleri kabini söylemek,

l) Görüşme zamanını belirleyerek görüşme ücretini tespit etmek, tahsil etmek ve tikete işlemek

m) Mesai bitiminde mevcut pul, jeton, matbu posta kartı, günlük telefon görüşme ücretleri tutarı gibi hasılatı saymak,

n) Bunlar hakkında zimmet fişi doldurularak vezneye yatırmak veya ilgililere teslim etmek,

o) Bunlardaki fazla ve noksanlıkları amirine bildirerek tutanakla tespit edilmesini sağlamak,

p) Telgraf ve posta ayırma işlemlerini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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