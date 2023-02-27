Gisli Eyjolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gisli Eyjolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gisli Eyjolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gisli Eyjolfsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gisli Eyjolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gisli Eyjolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gisli Eyjolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gisli Eyjolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gisli Eyjolfsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gisli Eyjolfsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gisli Eyjolfsson 31 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gisli Eyjolfsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Gisli Eyjolfsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 13 Mart 2013 tarihinde katılmıştır. Gisli Eyjolfsson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 15 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Gisli Eyjolfsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gisli Eyjolfsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Gisli Eyjolfsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gisli Eyjolfsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2012 yılında Augnablik

13 Mart 2013 yılında Breidablik

20 Nisan 2013 yılında Augnablik

16 Ekim 2013 yılında Breidablik

9 Mayıs 2014 yılında Haukar

16 Ekim 2014 yılında Breidablik

16 Mayıs 2016 yılında Víkingur Ó.

24 Haziran 2016 yılında Breidablik

31 Ocak 2019 yılında Mjällby AIF

4 Temmuz 2019 yılında Breidablik

Gisli Eyjolfsson kimdir

Gisli Eyjolfsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gisli Eyjolfsson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Gisli Eyjolfsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 11 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gisli Eyjolfsson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Ju Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ju Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sigurpall Soren İngolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurpall Soren İngolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sigurpall Soren İngolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurpall Soren İngolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jae Sung Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Sung Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jae Sung Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Sung Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aron Snaer Fridriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Snaer Fridriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aron Snaer Fridriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Snaer Fridriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi