GİST’te Pac-Man’e büyük ilgi

Türkiye'nin en büyük uluslararası dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul'da Pac-Man katılımcılar arasında ilgi gördü.

Dünya çapında milyonların takip ettiği ve günden güne büyüyen dijital oyun dünyası, Türkiye'de Avrasya Gösteri ve Merkezi'nde zirve yaptı. Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği Gaming İstanbul Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı'nın bu seneki popüler buluşma noktalarından biri ise ürününün tanıtıldığı deneyim alanı oldu.

Sınırlı sayıda üretilen Red Bull Pac-Man ürününün Gaming İstanbul'da yer alan tanıtım alanında, F1 Espor Pro Series'de Toro Rosso adına yarışan Cem Bölükbaşı, CS:GO'nun önemli isimlerinden BIG oyuncusu Can "XANTARES" Dörtkardeş, FIFA eClub World Cup'ta yer alan Futbolist oyuncuları İsmail Can "İsopowerr" Yerinde ve Emre "riv9" Kayır gibi önemli isimler hayranları ile fotoğraf çektirdi.

Pac-Man Red Bull kutularında

Yapılan açıklamada; Red Bull'un oyunseverlere özel olarak tasarladığı ve tanıtımını GİST'te yaptığı Pac-Man kutusunda enerji içeceğinin fonksiyonuyla, Pac-Man labirentlerinin eğlenceli dünyası aynı kutuda buluştu. Ürün sadece bu yıl için sınırlı sayıda üretildi. 1 Şubat -30 Nisan 2019 tarihleri arasında oyunseverler Pac-Man uygulamasındaki özel Red Bull labirentlerinde bambaşka bir macerayı deneyimleme şansı bulacak ve yeni labirentlerin kilidini bu kodlar ile açacak.

Kaynak: İHA