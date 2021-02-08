Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na karşı Twitter'da kampanya başlatıldı. Twitter kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi. Peki Git Artık Canan paylaşımlarının nedeni ne? | Canan Kaftancıoğlu Twitter'da neden gündem oldu? İşte ayrııntılar...

GİT ARTIK CANAN PAYLAŞIMLARININ NEDENİ NE?

Twitter'da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na karşı #GitartıkCanan kampanyası başlatıldı.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarla Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi. Paylaşımlarında #GitartıkCanan hashtag'ini kullanan kullanıcıların paylaşımları dikkat çekerken başlık kısa sürede trend topic oldu.

Canan Kaftancıoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda devlete seri katil demiş, polise hakaret etmiş ve kutsal değerleri ayaklar altına almıştı.

CANAN KAFTANCIOĞLU TWİTTER PAYLAŞIMLARININ NEDENİ NE?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa depreminin yarattığı etki parti içerisinde halen devam ediyor.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevlerini bırakmaları sonrası bugün, Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, dikkat çeken açıklamalarda bulunarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

Muharrem İnce, istifa ettiği partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu ve "Mustafa Kemal deyip, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum" ifadelerine yer verdi.

Ayruca devlete seri katil diyen, polise hakaret eden, kutsal değerleri ayaklar altına alan ve teröristlere destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, halkın tepkisini çekmeye devam ediyor.

CANAN KAFTANCIOĞLU TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Son olarak CHP'de ortaya çıkan taciz ve tecavüz vakalarına karşı üç maymunu oynayan Kaftancıoğlu'na karşı sosyal medyada #GitartıkCanan kampanyası başlatıldı. Söz konusu etiket altında Canan Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişini ortaya döken Twitter kullanıcıları, sürekli skandal açıklamaları ile gündeme gelen CHP'nin İstanbul İl Başkanını istifaya çağırdı.

Canan Kaftancıoğlu'nun devlete düşman kesilen tutumu, temsilcisi olduğu partinin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Atatürk" diyemeyişi ve başta Gezi ihaneti olmak üzere her türlü provokatif eylemlerde baş göstermesi birçok kişinin tarafından biliniyor.

TWİTTER'DA #GİTARTIKCANAN PAYLAŞIMLARI

#GitArtıkCanan hashtag'ini kullanıp yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde: