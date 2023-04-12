Geçtiğimiz yıllarda eBay tarafından satın alınan ve uzun süredir Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret platformu Gittigidiyor.com kapandı mı? Neden ve ne zaman kapandı? Gittigidiyor, kapanma kararı aldı. eBay ve Gittigidiyor yetkilileri, yaptıkları açıklamalarda bu durumu doğruladılar.

Bu kararın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, şirketin yavaş yavaş eBay ile birleşeceği ve Gittigidiyor isminin kademeli olarak kaldırılacağı belirtiliyor. Gittigidiyor’un faaliyetlerine son verilmeden önce mevcut tüm kullanıcıların eBay platformuna taşınması planlanıyor.

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Böylelikle, Gittigidiyor’un Türkiye’deki uzun soluklu hikayesi sona eriyor ve eBay’in platformu üzerinden e-ticaret işlemleri gerçekleştirilecek. Gittigidiyor.com kapandı mı? Neden ve ne zaman kapandı? sorularının sorulmasına neden oldu Bu gelişme, Türkiye e-ticaret pazarında önemli bir değişikliğin habercisi olarak görülüyor.

Gittigidiyor Kapanıyor mu?

EBay, resmi bir açıklama yaparak Türkiye iştiraki Gittigidiyor'u kapatacağını duyurdu. Gittigidiyor'un birinci çeyrek sonu itibarıyla, yaklaşık 4 milyon aktif alıcıya sahip olduğu belirtildi.

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EBay , Gittigidiyor'un yüzde 93'ünü 2011 yılında satın almış ve 2016'da şirketin tamamının hisselerine sahip olmuştu. Bu durum Gittigidiyor.com kapandı mı? Neden ve ne zaman kapandı? Sorularının sorulmasına neden oldu Gittigidiyor'un kapanma kararının nedenleri resmi olarak açıklanmazken, şirketin yavaş yavaş eBay ile birleşeceği ve Gittigidiyor adının kademeli olarak kaldırılacağı belirtiliyor.

Şirketin mevcut tüm kullanıcılarının eBay platformuna taşınması planlanıyor. Bu gelişme, Türkiye e-ticaret pazarında önemli bir değişikliğin habercisi olarak görülüyor. Böylece, Gittigidiyor'un Türkiye'deki uzun soluklu faaliyetleri sona eriyor ve eBay'in platformu üzerinden e-ticaret işlemleri gerçekleştirilecek. Gittigidiyor'un kapanma kararı, şirketin yıllar içindeki başarılarına rağmen, e-ticaret sektöründe yarattığı rekabetin ortadan kalkması anlamına geliyor.

Gittigidiyor Neden Kapanıyor?

Gittigidiyor, Türkiye e-ticaret pazarındaki süregelen rekabet dinamikleri doğrultusunda eBay'in aldığı kararla platformunu kapatacağını duyurdu. Şirket, 18 Temmuz 2022'ye kadar alışverişe açık kalacak olsa da, yeni ürün listelemeyi 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla durdurdu. Ayrıca, alıcı ve satıcıların tamamlanmamış işlemleri için hesaplarına 5 Eylül 2022 tarihine kadar erişilebilecek.

Gittigidiyor'un kapanış kararının nedenleri resmi olarak açıklanmadı, ancak sektördeki öncü firmaların Trendyol, Hepsiburada ve Amazon gibi, rekabetin artması kararın alınmasına sebep olabileceği çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

eBay'in Gittigidiyor'un tamamını 2016 yılında satın almasıyla başlayan uzun soluklu faaliyeti sona erdi ve bu karar, Türkiye e-ticaret sektörünü etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gittigidiyor, kapanış süreci hakkında şu açıklamayı yayımladı:

"Gittigidiyor olarak, 21 yıl önce Türkiye'ye online pazar yeri formatıyla tanıştırdık ve e-ticaretin öncüsü olduk . İş ortaklarımızla birlikte büyüyerek milyonlarca kişiye güvenli alışveriş hizmeti sunmayı başardık. Uzun bir geçmişe sahip olduğumuz sektörde, son 11 yılımızı küresel e-ticaret devi eBay'in çatısı altında geçirdik.

Ancak bugün veda zamanı geldi. eBay'in Türkiye'deki rekabet dinamikleri doğrultusunda aldığı kararla, Gittigidiyor olarak faaliyetlerimizi durdurarak platformumuzu kapatma kararı aldık. 18 Temmuz 2022 tarihine kadar açık kalacak olsa da, 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla yeni ürün listelemeyi durdurduk. Hesabım bölümü ise 5 Eylül 2022 tarihine kadar tamamlanmamış işlemler için erişilebilir olacak. Müşteri hizmetlerimiz ise 30 Eylül 2022'ye kadar açık kalacak. Gittigidiyor olarak Türkiye'deki yolculuğumuzu sonlandırıyoruz. Sektöre yaptığımız katkıları her zaman hatırlayacak ve müşterilerimize teşekkür borçlu kalacağız."