Gittigidiyor.com Kapandı mı? Neden ve Ne Zaman Kapandı?

En çok tercih edilen alışveriş sitesi Gittigidiyor.com neden kapandı. Gittigidiyor kapanma sebebi açıkladı. Ne zaman kapandı ve diğer tüm detaylar haberimizde...

YAYINLAMA
Google News
Gittigidiyor.com Kapandı mı? Neden ve Ne Zaman Kapandı?

Geçtiğimiz yıllarda eBay tarafından satın alınan ve uzun süredir Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret platformu Gittigidiyor.com kapandı mı? Neden ve ne zaman kapandı? Gittigidiyor, kapanma kararı aldı. eBay ve Gittigidiyor yetkilileri, yaptıkları açıklamalarda bu durumu doğruladılar.

Bu kararın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, şirketin yavaş yavaş eBay ile birleşeceği ve Gittigidiyor isminin kademeli olarak kaldırılacağı belirtiliyor. Gittigidiyor’un faaliyetlerine son verilmeden önce mevcut tüm kullanıcıların eBay platformuna taşınması planlanıyor.

Böylelikle, Gittigidiyor’un Türkiye’deki uzun soluklu hikayesi sona eriyor ve eBay’in platformu üzerinden e-ticaret işlemleri gerçekleştirilecek. Gittigidiyor.com kapandı mı? Neden ve ne zaman kapandı? sorularının sorulmasına neden oldu Bu gelişme, Türkiye e-ticaret pazarında önemli bir değişikliğin habercisi olarak görülüyor.

Gittigidiyor Kapanıyor mu?

EBay, resmi bir açıklama yaparak Türkiye iştiraki Gittigidiyor'u kapatacağını duyurdu. Gittigidiyor'un birinci çeyrek sonu itibarıyla, yaklaşık 4 milyon aktif alıcıya sahip olduğu belirtildi.

EBay , Gittigidiyor'un yüzde 93'ünü 2011 yılında satın almış ve 2016'da şirketin tamamının hisselerine sahip olmuştu. Bu durum Gittigidiyor.com kapandı mı? Neden ve ne zaman kapandı? Sorularının sorulmasına neden oldu Gittigidiyor'un kapanma kararının nedenleri resmi olarak açıklanmazken, şirketin yavaş yavaş eBay ile birleşeceği ve Gittigidiyor adının kademeli olarak kaldırılacağı belirtiliyor.

Şirketin mevcut tüm kullanıcılarının eBay platformuna taşınması planlanıyor. Bu gelişme, Türkiye e-ticaret pazarında önemli bir değişikliğin habercisi olarak görülüyor. Böylece, Gittigidiyor'un Türkiye'deki uzun soluklu faaliyetleri sona eriyor ve eBay'in platformu üzerinden e-ticaret işlemleri gerçekleştirilecek. Gittigidiyor'un kapanma kararı, şirketin yıllar içindeki başarılarına rağmen, e-ticaret sektöründe yarattığı rekabetin ortadan kalkması anlamına geliyor.

Gittigidiyor Neden Kapanıyor?

Gittigidiyor, Türkiye e-ticaret pazarındaki süregelen rekabet dinamikleri doğrultusunda eBay'in aldığı kararla platformunu kapatacağını duyurdu. Şirket, 18 Temmuz 2022'ye kadar alışverişe açık kalacak olsa da, yeni ürün listelemeyi 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla durdurdu. Ayrıca, alıcı ve satıcıların tamamlanmamış işlemleri için hesaplarına 5 Eylül 2022 tarihine kadar erişilebilecek.

Gittigidiyor'un kapanış kararının nedenleri resmi olarak açıklanmadı, ancak sektördeki öncü firmaların Trendyol, Hepsiburada ve Amazon gibi, rekabetin artması kararın alınmasına sebep olabileceği çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

eBay'in Gittigidiyor'un tamamını 2016 yılında satın almasıyla başlayan uzun soluklu faaliyeti sona erdi ve bu karar, Türkiye e-ticaret sektörünü etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gittigidiyor, kapanış süreci hakkında şu açıklamayı yayımladı:

"Gittigidiyor olarak, 21 yıl önce Türkiye'ye online pazar yeri formatıyla tanıştırdık ve e-ticaretin öncüsü olduk . İş ortaklarımızla birlikte büyüyerek milyonlarca kişiye güvenli alışveriş hizmeti sunmayı başardık. Uzun bir geçmişe sahip olduğumuz sektörde, son 11 yılımızı küresel e-ticaret devi eBay'in çatısı altında geçirdik.

Ancak bugün veda zamanı geldi. eBay'in Türkiye'deki rekabet dinamikleri doğrultusunda aldığı kararla, Gittigidiyor olarak faaliyetlerimizi durdurarak platformumuzu kapatma kararı aldık. 18 Temmuz 2022 tarihine kadar açık kalacak olsa da, 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla yeni ürün listelemeyi durdurduk. Hesabım bölümü ise 5 Eylül 2022 tarihine kadar tamamlanmamış işlemler için erişilebilir olacak. Müşteri hizmetlerimiz ise 30 Eylül 2022'ye kadar açık kalacak. Gittigidiyor olarak Türkiye'deki yolculuğumuzu sonlandırıyoruz. Sektöre yaptığımız katkıları her zaman hatırlayacak ve müşterilerimize teşekkür borçlu kalacağız."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İnstagram Gizli Hesap Nasıl Görüntülenir? Gizli Hesap Görme Tüyoları
İnstagram Gizli Hesap Nasıl Görüntülenir? Gizli Hesap Görme Tüyoları
Elon Musk'ın twitter ile derdi bitmiyor! Twitter isminden "w"harfini kaldırdı!
Elon Musk'ın twitter ile derdi bitmiyor! Twitter isminden "w"harfini kaldırdı!
Başkan Erdoğan SEÇİM BEYANNAMESİ'nde açıkladı! Öğrencilere vergi KDV muafiyeti mi geldi?
Başkan Erdoğan SEÇİM BEYANNAMESİ'nde açıkladı! Öğrencilere vergi KDV muafiyeti mi geldi?
Türk Uzay uydusu "İMECE" Amerika'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uzaya gönderilemedi!
Türk Uzay uydusu "İMECE" Amerika'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uzaya gönderilemedi!
Son Haberler
Doların En Değerli Olduğu Ülke Neresi? Merak Edenler İçin Ülke Sıralaması
Doların En Değerli Olduğu Ülke Neresi? Merak Edenler İçin Ülke Sıralaması
Dünyada En Çok İzlenen Diziler! Herkes Bağımlı Oldu! Şimdi Sıra Sizde!
Dünyada En Çok İzlenen Diziler! Herkes Bağımlı Oldu! Şimdi Sıra Sizde!
Hıdırellez'de Ne Yapılır? Hıdırılellez Ne Zaman Başlar! Hıdırellez'i Kimler Kutlar
Hıdırellez'de Ne Yapılır? Hıdırılellez Ne Zaman Başlar! Hıdırellez'i Kimler Kutlar
Gittigidiyor.com Kapandı mı? Neden ve Ne Zaman Kapandı?
Gittigidiyor.com Kapandı mı? Neden ve Ne Zaman Kapandı?
Savunma sanayimizin gururu Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı
Savunma sanayimizin gururu Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı
Epic Games'den dev bahar indirimi başladı! İşte indirimli oyunlar!
Epic Games'den dev bahar indirimi başladı! İşte indirimli oyunlar!
Çok Okunanlar
İSİLAY'dan açıklama Hocamız ( Lütfü Doğan) Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu her zaman göstermekte
İSİLAY'dan açıklama Hocamız ( Lütfü Doğan) Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu her zaman göstermekte
TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!
TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK itirafı! "PKK'ya mecliste silah bıraktıracağız" dedi!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK itirafı! "PKK'ya mecliste silah bıraktıracağız" dedi!
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye genelinde yapımları süren tüm projeleri hızla tamamlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye genelinde yapımları süren tüm projeleri hızla tamamlıyoruz
Elon Musk Twitter'ın logosunu Dogecoin logosu ile değiştirdi!
Elon Musk Twitter'ın logosunu Dogecoin logosu ile değiştirdi!
İnstagram kullananları kızdıracak karar! Yeni güncelleme birlikte devreye girdi! Artık her yerde olacak
İnstagram kullananları kızdıracak karar! Yeni güncelleme birlikte devreye girdi! Artık her yerde olacak
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!