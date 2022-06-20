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Gittigidiyor hesap silme nasıl yapılır 2022 ? | Gittigidiyor hesap silme ekranı

Gittigidiyor hesap silme nasıl yapılır 2022 ?, Gittigidiyor hesap silme ekranı soruları günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı. İşte, Gittigidiyor internet sitesine dair merak edilenler...

Gittigidiyor hesap silme nasıl yapılır 2022 ? | Gittigidiyor hesap silme ekranı

Gittigidiyor sitesinin kapatılacağını öğrenenler büyük bir merakla Gittigidiyor hesap silme nasıl yapılır 2022 , Gittigidiyor hesap silme ekranı konu başlıklarını araştırmaya başladı. Haberimizde Gittigidiyor'a dair merak edilen bilgilere tüm detaylı açıklamalarla yer verdik. İşte, Gittigidiyor hesap silme nasıl yapılır 2022 ? sorusunun yanıtı...

Gittigidiyor hesap silme nasıl yapılır 2022 ? | Gittigidiyor hesap silme ekranı

GİTTİGİDİYOR HESAP SİLME NASIL YAPILIR 2022 ? | GİTTİGİDİYOR HESAP SİLME EKRANI

Öncelikle uyarılarımızı yapalım; 

GittiGidiyor hesabınızı sildiğinizde:

  • Üyeliğinizi yeniden aktifleştiremezsiniz
  • Siteye dair oluşturduğunuz tüm ayarlarınız silinir.
  • Favori kullanıcı olarak işaretlenmişseniz kullanıcıların Bana Özel sayfalarından kaldırılırsınız.
  • Üyelik iptali için www.gittigidiyor.com adresine gidin

Gittigidiyor hesap silme nasıl yapılır 2022 ? | Gittigidiyor hesap silme ekranı

  • Hesabınıza kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapın.
  • Hesabım Bana Özel seçeneğinden Bilgilerim&Ayarlarım sayfasına erişin.
  • Burada Üyeliğimi İptal Et’e tıklayarak işlemlerinizi adım adım başlatın.

Gittigidiyor hesap silme nasıl yapılır 2022 ? | Gittigidiyor hesap silme ekranı

Eğer tamamlanmamış olan alışverişiniz var ise o zaman üyeliğiniz iptal edilemez. Önce alışverişinizi iptal edin, daha sonra hesabınızı silin.

Hesabınızı silme işleminizde size üyeliğinizi neden iptal etmek istiyorsunuz şeklinde bir soru gelecek. Burada uygun bulduğunuz seçeneği işaretleyin. Hemen sonrasında açılan bölümde gerekçenizi detaylandırmanız için bir bölüm gelecektir. Detaylarını verin.

Son olarak da Üyeliğimi Kapatmak İstiyorum butonundan hesabınızı tamamen sıfırlayın.

Gittigidiyor hesap silme nasıl yapılır 2022 ? | Gittigidiyor hesap silme ekranı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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