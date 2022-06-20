Gittigidiyor hesap silme nasıl yapılır 2022 ? | Gittigidiyor hesap silme ekranı

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GİTTİGİDİYOR HESAP SİLME NASIL YAPILIR 2022 ? | GİTTİGİDİYOR HESAP SİLME EKRANI

Öncelikle uyarılarımızı yapalım;

GittiGidiyor hesabınızı sildiğinizde:

Üyeliğinizi yeniden aktifleştiremezsiniz

Siteye dair oluşturduğunuz tüm ayarlarınız silinir.

Favori kullanıcı olarak işaretlenmişseniz kullanıcıların Bana Özel sayfalarından kaldırılırsınız.

Üyelik iptali için www.gittigidiyor.com adresine gidin

Hesabınıza kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapın.

Hesabım Bana Özel seçeneğinden Bilgilerim&Ayarlarım sayfasına erişin.

seçeneğinden sayfasına erişin. Burada Üyeliğimi İptal Et’e tıklayarak işlemlerinizi adım adım başlatın.

Eğer tamamlanmamış olan alışverişiniz var ise o zaman üyeliğiniz iptal edilemez. Önce alışverişinizi iptal edin, daha sonra hesabınızı silin.

Hesabınızı silme işleminizde size üyeliğinizi neden iptal etmek istiyorsunuz şeklinde bir soru gelecek. Burada uygun bulduğunuz seçeneği işaretleyin. Hemen sonrasında açılan bölümde gerekçenizi detaylandırmanız için bir bölüm gelecektir. Detaylarını verin.

Son olarak da Üyeliğimi Kapatmak İstiyorum butonundan hesabınızı tamamen sıfırlayın.